Şehir yaşamında cekete alternatif olan, plajlarda ise mayo ve bikinilerin üzerine giyilebilecek kimono ve kaftanları "Mintanistan" markası Osmanlı esintisi taşıyan desen ve renkleriyle farklı bir boyuta taşıyor.





Renk kumaş ve stilde zamanla çeşitlilik gösteren Japonya’nın geleneksel giysisi kimonolar ve Osmanlı’nın kıymetli kaftanları desen ve renkleriyle tarihi esintisini koruyarak, Mintanistan markasıyla farklı bir tasarımda hayatımızın vazgeçilmez parçası haline geliyor.Hazırlanan tasarımlar, çeşitlilik gösteren renk, desen ve aksesuarlarıyla çok iddialı. Osmanlı ve Anadolu desenleri, canlı renkleri, farklı aksesuarları ve %100 pamuk kumaşları ile "Mintanistan" kimono ve kaftanlara yeni bir soluk getirerek şıklıktan ödün vermeden sağlıklı ve rahat olunabileceğini de ispat ediyor.Kimono ve kaftanlara Mintanistan markasıyla yeni bir boyut getirirken Aslı Yamanoğlu tasarımlarını dönemin ruhundan esinlenerek oluşturduğunu ve büyük bir heyecan duyduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Osmanlı’dan gelen kıymetli giysimiz kaftanlar ve Japonya’nın geleneksel giysisi kimonolar günlük hayatta ve plajlarda Mintanistan markasının yeni tasarımları ile kullanıcılarının vazgeçilmezi haline gelecek.”