‘Kırmızı’ sahneye çıkmaya hazır! Aralık kesinlikle onun ayı. Yılbaşının resmi rengi kırmızıyı kullanmak rengin kendisi kadar tutku istiyor. Denemenin tam sırası!

Kırmızı hakkında bu yazıyı yazarken aklıma Roberto Cavalli’nin “Neden her şeyi siyah, siyah, siyah yapalım? Moda eğlenceli olmalı ve biraz tehlike unsuru da ekleyerek kadını spot ışıklarının altına yerleştirmeli, değil mi?” sözü geliyor. Bence Bay Cavalli bu sözü kesinlikle kırmızıyı kastederek söylemiş olmalı. Çünkü kırmızı doğru kullanıldığında sıradanlığın aksine zarafeti, cesaret sosuyla servis etmenizi ve kesinlikle kendinizi seksi hissetmenizi sağlayan gerçek bir silah. Takvimler aralık ayını gösterdiği zaman, kırmızının en çok canlanacağı yer tabii ki elbiseler oluyor. Fakat ne yazık ki kırmızı elbise, siyah elbisenin gördüğü ilgiyi bir türlü göremese de, siyahın koltukta biraz yer açarak bu ayın gerçek starı kırmızıya yer vermesi gerekiyor. Ne de olsa Marilyn Monroe ‘Gentlemen Prefer Blondes’ filminde üzerine tam oturan kırmızı elbisesiyle o efsanevi dansını yaptığında, kırmızı elbise bir klasik olmayı fazlasıyla hak etmişti.







Kırmızı elbise nasıl kullanılır?

• Üzerinize tam oturan düz bir küçük kırmızı elbisenin altına giyeceğiniz siyah ya da beyaz bir spor ayakkabıyla, mini elbise-topuklu ayakkabı klişesini temelinden sarsın.

• Islak görünümlü saç ile birlikte kullanarak karşı cinsin üzerinde yakıcı bir etki bırakabilirsiniz.

• Deri ceketlerle beraber kullanın. Kırmızının seksi komşu kızı imajını asi tavrınızla yerle bir edin.

• İşte size gerçek bir klasik; kırmızı ve dantel.



Kendine güven içeride başlar!



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