Kış gecesi şıklığı

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Soğuktan korunmak için şıklığınızdan ödün vermeniz gerekmiyor!

1. Ofisten geceye devam edecekler için...

DKNY 825 TL.



2. Fazlalıklarınızı saklamak istiyorsanız...

TWIST 62,30 TL.



3. Hem sade hem de iddialı.

ROMAN 129 TL.



4. Parmağınızdaki şıklık.

ARİŞ PIRLANTA 7930 TL.



5. Siyah bluzunuza çok yakışacak.

ARİŞ PIRLANTA 1690 TL.



6. Altın saatler geri geldi!

JACQUES LEMANS 110 EURO



7. O bir klasik “siyah kalem etek’’

V2K 1200 TL.



8. İster jean’le, ister etekle giyin.

İPEKYOL 129 TL.



9. Gecelerde çantanız da şık olsun.

MANGO 79,90 TL.



10. Skinny jean’lerinizle kombinleyin.

TWIST 103 TL.



11. Bootie’ler bu sezon da gözde.

NINE WEST 207 TL.