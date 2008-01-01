Kişiselleşmenin peşinde

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Artık tasarımın farkına vardık. Seri üretim giyinip, seri üretim insanlardan olmak; diğerlerine benzemek istemiyoruz. Haklıyız da. İstiyoruz ki, üzerimizde taşıdığımız kıyafetler, aksesuarlar ve hatta evimizin dekorasyonunda kullandığımız her şey tam olarak bizi yansıtsın. Hatta biz susalım eşyalarımız bizi anlatsın... Bunun için de yaratıcı tasarımların izindeyiz. Gözünüzden kaçmış; ama kaçmaması gereken bazı tasarım adreslerini gezdik, dolaştık, yazdık!

Yazı: Elif Seyrekbasan



Selda Okutan Gallery

Eğer takı takmayı seviyorsanız ama aynı şeyleri görmekten sıkıldıysanız ve sanatla ilişkili çizgi ötesi bir şeyler arıyorsanız adresiniz Selda Okutan olmalı. 2008 yılında özel tasarım ürünler yapmaya başladı. Okutan, kendi tarzı olan figüratif formları mücevhere uyguluyor ve iki boyutun sığlığından kurtularak üç boyutun özgürlüğünü tasarımlarında yaşatıyor. 8.5 mm.’lik boyutta bile heykeller yapan Okutan için sadece takı tasarımcısı demek ayıp olur. O, sanatını takılabilir hale getiriyor. Selda Okutan Gallery,

Karaköy’de Karabatak Cafe’nin hemen yanında. www.seldaokutan.com

