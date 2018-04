Koton'un 2016-2017 Sonbahar-Kış Koleksiyonu country boho teması ile sanatın ve doğanın izlerini taşıyor...

Koton 2016-2017 Sonbahar-Kış Koleksiyonu, Swissotel Chalet Garden’da gerçekleştirilen bir lansman ile moda severler ile buluştu. Büyük şehrin atmosferinden uzakta, görkemli bir country ruhu vadeden koleksiyon, zengin kumaş seçimlerinin yanı sıra renk ve baskı detayları, birbirinden özenli desen tercihleri ile de farklı stillere hitap ediyor.

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen lansmanda, Koton Tasarım Direktörü Isham Sardouk, davetlilere koleksiyonun hazırlık süreci ve detayları hakkında bilgiler verdi.





Koton kadınına country dokunuşu

Koton, 2016-2017 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu, bu sezon kadınları büyük şehrin atmosferinden uzaklaştırıyor ve yepyeni bir country ruhu vadediyor. Sanki içinde biraz yaşanmış ve esnetilmiş hissi veren hafif buruşuk kumaşlar, sonbahar sezonuna mükemmel bir başlangıcı yansıtıyor, dokuya ve rahat kumaşlara dönüşü müjdeliyor. Örme ve dokuma parçaları gibi yeni kombinasyonların görücüye çıktığı koleksiyonda kışa özgü çiçek baskılar ve tüvit desenler harmanlanıyor.

60’ların retro modu Ole by Koton ile dönüyor

Ole by Koton, 2016-2017 Sonbahar-Kış koleksiyonunda 60’lı yılların retro modası ve İngiliz klasik tarz dokunuşlu ürünleriyle modaya yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Kentli erkeğin dünyası baştan yaratılıyor

Koton 2016-17 Sonbahar-Kış Erkek Koleksiyonu ile şehirli erkeklere smart ve casual temalı parçalar sunuyor. İlhamını İngiliz geleneğinden alan smart koleksiyonu, sofistike havayı ve zarafeti yansıtırken, casual koleksiyonu ise günlük giyime kentsel ve çağdaş bir vurgu yapıyor.

Başrolde Koton Kids var

Koton Kids 2016-2017 Sonbahar-Kış Koleksiyonu, bu sezon, kendine özel bir tarzı ve hayata karşı bir duruşu olan tüm çocuklar için capcanlı, renkli ve dinamik tasarımlar sunuyor.

Koton Lingerie 2016 Sonbahar-Kış Koleksiyonu içinizi ısıtacak

Zengin kumaş desenleriyle ve sofistike parçalarıyla ön plana çıkan Koton Lingerie kolesksiyonu, stil sahibi kadınların iç giyim kreasyonlarına yenilik katıyor.

Koton Plus ile duygusal ve romantik, counrty-boho rüzgarı

Koton Plus 2016-2017 Sonbahar-Kış Koleksiyonu, bu sezon büyük bedende de kadınları büyük şehrin atmosferinden uzaklaştırırken country yaşamına götürüyor. Doğanın güzelliğini yansıtan tasarımlarıyla dikkat çeken koleksiyon, kır hayatının bohemliğini parçalara taşıyor.

Aksesuarlar da göz kamaştırıyor

Çok parlak rugan deriden ayakkabılar, bowling ve tote model çantalar günlük şehir hayatında şıklığın tamamlayıcısı olurken, özel detaylar ile zenginleştirilmiş ışıl ışıl parlayan aksesuarlar da parti ve davetlerde iddialı bir siluet yaratmaya hazırlanıyor.

Koton Baby’de öncelik bebeklerin sağlığı

Minik bebeklerin sağlık ve güvenliğine anneleri kadar önem veren Koton Baby, sağlıklı kumaşlarla tasarlanıyor ve özel olarak test ediliyor.

Dilek Hanif for Koton: Genç, romantik ve elegan

Koton’un dört sezondur moda tutkunları ile buluşturduğu Dilek Hanif for Koton Koleksiyonu'nda genç, romantik ve elegan bir tema hakim.

Minnie by Koton ile kışa merhaba

Disney’in efsane kahramanı Minnie, ikonik stili ve canlı tarzı ile Minnie by Koton Koleksiyonu’na ilham vermeye devam ediyor. Tuba Ünsal’ın tasarımlarıyla hayat bulan koleksiyon, her zamankinden farklı ve özel parçalar ile yeni sezona iddialı bir giriş yapıyor.

Ebru Şallı Loves Koton Sport ruhu yine çok enerjik

Bu sezon özellikle Ebru Şallı’nın kararlı ve azimli kişiliğinin yansıtılmaya çalışıldığı koleksiyonda, daha sert ve keskin çizgilerden oluşan tasarımlar dikkat çekiyor. 58 parçalık koleksiyon, yine farklı spor dallarına uygun modeller sunuyor.