Farkında mısınız, artık 11-14 yaş arasındaki kızlara ‘çocuk’ diyemiyoruz!
Aslında böyle bir konuyu
işlemek; bana geldiğinde,
gece elbiselerimi ve topuklu
ayakkabılarımı giyerek ayna
karşısına geçen 11 yaşındaki yeğenim Dilara’dan
kaynaklandı diyebilirim. Kendisi elbise ve
ayakkabılarımla sınırlı kalmıyor; çanta, küpe,
bilezik, kolye, saat, gözlük ve aksesuarlarım gibi
ne varsa ele geçiriyor.
Evde işlerimi yapmaya çalışırken, aynanın
karşına geçmiş, büyüklere özgü hareketler ve
tavırlarla kendi kendine konuşan yeğenimi
gördüğümde, kafamda bir ‘Britney Spears’
modeli canlanıyor, resmen ‘dumur’a
uğruyorum. Ve hep aynı soru ile karşı
karşıya kalıyordum: “Şimdi ben ona nasıl
davranmalıyım?”
Yanıt: “Bilmiyorum!” Kendi 11 yaşımdaki halimi
düşününce, arkadaşlarıyla evcilik oynayan
ya da ne bileyim saf saf televizyondaki çizgi
filmi izleyen- yeğenimin bu hali, daha da
paniklememe neden oluyor.
Peki, bu durumda olan sadece ben miyim?
Ünlü markaların çocuk reyonlarındaki, leopar
desenli, deri, simli ‘küçük kadın’ elbiseleri,
süper mini etekler, topuklu ayakkabılar kimseyi
rahatsız etmiyor mu merak ediyorum? Ya da
gayet feminen görünen çocuk film karakterleri?
Aslında biraz araştırınca, 11-14 yaş arası
çocukları olan tüm arkadaşlarımın aynı
kaygıyı taşıdığını ve ‘birden büyümek’
için can atan kızları için endişelendiklerini
görüyorum. Çekim için bize modellik yapan
11 yaşındaki Alina Boz’a da okuldaki yaşıtı
bazı arkadaşlarının makyaj yaptığını söylüyor.
Kendisi de evde annesinin giysilerini giyip,
ayna karşısında vakit geçiriyormuş ama
dışarıya bu tür kıyafetleri giymiyormuş. Annesi
de bunu uygun bulmuyor. Öte yandan Alina,
mezuniyeti için de çekimde kullandığımız bir
elbisenin benzerini giyeceğini de açıklıyor.