Küçük kadınlar geldi!

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Farkında mısınız, artık 11-14 yaş arasındaki kızlara ‘çocuk’ diyemiyoruz!

Aslında böyle bir konuyu işlemek; bana geldiğinde, gece elbiselerimi ve topuklu ayakkabılarımı giyerek ayna karşısına geçen 11 yaşındaki yeğenim Dilara’dan kaynaklandı diyebilirim. Kendisi elbise ve ayakkabılarımla sınırlı kalmıyor; çanta, küpe, bilezik, kolye, saat, gözlük ve aksesuarlarım gibi ne varsa ele geçiriyor.



Evde işlerimi yapmaya çalışırken, aynanın karşına geçmiş, büyüklere özgü hareketler ve tavırlarla kendi kendine konuşan yeğenimi gördüğümde, kafamda bir ‘Britney Spears’ modeli canlanıyor, resmen ‘dumur’a uğruyorum. Ve hep aynı soru ile karşı karşıya kalıyordum: “Şimdi ben ona nasıl davranmalıyım?”



Yanıt: “Bilmiyorum!” Kendi 11 yaşımdaki halimi düşününce, arkadaşlarıyla evcilik oynayan ya da ne bileyim saf saf televizyondaki çizgi filmi izleyen- yeğenimin bu hali, daha da paniklememe neden oluyor. Peki, bu durumda olan sadece ben miyim? Ünlü markaların çocuk reyonlarındaki, leopar desenli, deri, simli ‘küçük kadın’ elbiseleri, süper mini etekler, topuklu ayakkabılar kimseyi rahatsız etmiyor mu merak ediyorum? Ya da gayet feminen görünen çocuk film karakterleri? Aslında biraz araştırınca, 11-14 yaş arası çocukları olan tüm arkadaşlarımın aynı kaygıyı taşıdığını ve ‘birden büyümek’ için can atan kızları için endişelendiklerini görüyorum. Çekim için bize modellik yapan 11 yaşındaki Alina Boz’a da okuldaki yaşıtı bazı arkadaşlarının makyaj yaptığını söylüyor. Kendisi de evde annesinin giysilerini giyip, ayna karşısında vakit geçiriyormuş ama dışarıya bu tür kıyafetleri giymiyormuş. Annesi de bunu uygun bulmuyor. Öte yandan Alina, mezuniyeti için de çekimde kullandığımız bir elbisenin benzerini giyeceğini de açıklıyor.

