Les Benjamins, İlkbahar/Yaz 2017 koleksiyonu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında Soho House Istanbul’da gerçekleşen özel bir sunumla sergiledi.

Les Benjamins’in İlkbahar/Yaz 2017 koleksiyonu, kent yaşamını kabile yaşamı ile harmanlayarak yeni hayata dair vizyonunu sürreal bir dilde yorumluyor.





Kabile kültürünü temsil eden Tuareg halklarının Afrika çöllerinden yürüyerek geçen erkeklerini cesur bir renk ve dokuyla ‘Mavi Erkekler’ olarak sunuyor.





Koleksiyonda ayrıca boncuk işi, floklama, folyo, dijital baskı ve zengin jakar kumaşlar bir dizi baskı ve dekoratif teknik, geleneksel sanat ve zanaat türlerine saygısını gösterirken özgün sokak giyimine de derinlik duygusu katıyor.





