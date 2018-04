New York Moda Haftası'ndan (NYFW) sonra şimdi de sıra Londra Moda Haftası'nda!





İşte 12-16 Eylül günleri arasında gerçekleşecek Londra Moda Haftası'nın programı...11.00 Bora Aksu13.00 DAKS15.00 Jean-Pierre Braganza15.30-17.30 Amanda Wakeley18.00 Felder Felder19.00 Christopher Raeburn11.00 Emili Wickstead12.30-14.30 Markus Lupfer13.00 SIBLING14.00 Hunter Original16.00 J.W. Anderson18.30 House of Holland20.30 Marchesa21.00 KTZ09.00 Preen by Thornton Bregazzi09.30-17.30 Mulberry10.30-12.30 Sophia Webster11.00 Richard Nicoll12.00 Marios Schwab13.00 Matthew Williamson14.00 Temperley London15.00 Topshop Unique16.00 Paul Smith17.00 Vivienne Westwood Red Label18.00 Mary Katrantzou19.00 David Koma20.00 Jonathan Saunders20.30 Pringle of Scotland09.00 Antonio Berardi11.00 Erdem13.00 Burberyy Prorsum14.00 Issa15.00 Christopher Kane17.00 Peter Pilotto18.00 GILES19.00 Tom Ford09.00 OSMAN10.00 Anya Hindmarch11.00 Simone Rocha15.00 Ashish16.00 Meadham Kirchhoff17.00 H by Hakan Yıldırım