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Londra’da moda rüzgarı

Moda rüzgarı New York’un ardırdan Londra’da esti.

Tasarımcıların Sonbahar/Kış'17-18 koleksiyonlarını tanıttığı Londra Moda Haftası, 17 Şubat-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti.

Roksanda, Anya Hindmarch, TopShop Unique, Peter Pilotto, Mary Katrantzou, Temperly London, Mulberry, Versus Versace, Alexis Carballosa, Simone Rocha Sonbahar/Kış 2017-18 defileleri  Londra Moda Haftası kapsamında gerçekleşti.



Türk modacı Bora Aksu’nun  kadınların seçim hakkı hareketini yansıtarak, sevgi, dostuk ve barış mesajı verdiği yeni koleksiyonu da moda haftasında büyük beğeni topladı.

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