Tasarımcıların Sonbahar/Kış'17-18 koleksiyonlarını tanıttığı Londra Moda Haftası, 17 Şubat-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti.
Roksanda, Anya Hindmarch, TopShop Unique, Peter Pilotto, Mary Katrantzou, Temperly London, Mulberry, Versus Versace, Alexis Carballosa, Simone Rocha Sonbahar/Kış 2017-18 defileleri Londra Moda Haftası kapsamında gerçekleşti.
Türk modacı Bora Aksu’nun kadınların seçim hakkı hareketini yansıtarak, sevgi, dostuk ve barış mesajı verdiği yeni koleksiyonu da moda haftasında büyük beğeni topladı.