Keen’in farklı renk kombinleriyle hareketlendirdiği yeni sezon koleksiyonunda kullandığı, çift yoğunluklu çıkarılabilir Eva tabanıyla, ister şehirde ister doğada ayaklarınız her zaman rahat edecek!





Outdoor denince akla ilk gelen markalardan biri olan Keen, her sezon olduğu gibi bu sezonda geniş renk seçeneğine sahip, özgür ve sağlıklı modellerini kullanıcılarıyla buluşturuyor. Ekstra konfor sunan çıkarılabilir esnek Eva tabanı ile outdoor severlerin vazgeçilmezi olacak Keen ayakkabı ve botlar, yeni sezon koleksiyonunda yer verdiği haki yeşil, sarı, turkuaz ve kırmızı renk detaylarıyla da sokak modasına yön veren markalar arasında yer alacak.Yeni sezon modellerini online satış kanalı TakaTuka.com üzerinden sizlerle buluşturan Keen, sunduğu parmak koruması, kaymaz dış tabanı ve yüksek konforlu iç tabanı ile sezonun vazgeçilmezleri arasında yer alacak.Dört mevsim kullanım için tasarlanan Keen Koven Low WP Men’s’in nefes alabilen ve su geçirmez membran malzemesi, darbelere karşı parmak koruma teknolojisi ve konfor sağlayan yumuşak taban yapısı ile ister şehirde ister doğada, yere sağlam basmayı seven erkeklerin; Keen Willamette’in her adımda ayağınızda bir yastık varmış hissi yaratan hafızalı köpük tabanı, su geçirmez özel süet malzemesi, kaymaz kauçuk dış tabanı ve tarzınızı yansıtacağınız şık tasarımı ile konforu ve şıklığı bir arada arayan bayanların; Keen, Koven Low WP Kids'in yumuşak orta Eva tabanı, nefes alan ve su geçirmeyen membran malzemesi ile tarzına düşkün maceracı çocukların favorileri arasında yer alacak.Birbirinden şık onlarca yeni sezon Keen modelini www.TakaTuka.com'da bulabilirsiniz.