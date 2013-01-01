Mango artık çocukları da giydirecek!

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Mango Kids koleksiyonunun Sonbahar/Kış 2013 sezonunda mağazalarda olması planlanıyor.

İspanyol moda markası Mango, 3 ila 12 yaşındaki çocuklar için tasarlanmış olan yeni giyim markası Mango Kids ile çocuk dünyasına adım atıyor. Koleksiyonuyla kaliteli modayı iyi fiyata sunmayı hedefleyen Mango Kids koleksiyonunun Sonbahar/Kış 2013 sezonunda mağazalarda olması planlanıyor. Mango Kids, Mango’nun İspanya, Almanya, Andorra, Belçika, Fransa, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, İsveç, İsviçre ve Türkiye’de mevcut olan 100’e yakın mağazası ile işlek konumlarda bulunan bazı bağımsız mağazaların içinde 70 ila 100 m2’lik alanlarda satışa sunulacak. Ayrıca, yeni ürün serisi Mango’nun Avrupa online mağazasından da satın alınabilecek.