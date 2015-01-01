Mango İlkbahar/Yaz 2015

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Mango'nun yeni sezon koleksiyonunda öne çıkan trendler hangileri?

Markanın İlkbahar/Yaz 2015 Koleksiyonu bizi 70'li yıllara götürüyor. Nappa gibi kumaşlardan üretilen uzun blazer ceketler, bermuda şortlar sıkça göreceklerimiz arasında. Bunlara ek olarak kaftan ve şeffaf, ince midi etekler, Bohem ve özgür stilin yansımaları da sıkça karşımıza çıkacak. Beyaz, dantel elbise ve giyim parçaları, transparan ve tığ işleme özellikleri ile romantizmden vazgeçemeyenler için koleksiyonda yer bulmuş. Sezonun en hareketli parçaları ise, aralıksız şeritler, çarpıcı baskılar, örme kumaşlara fantastik unsur katan pembeler, kırmızılar, maviler ve yeşiller!