“Masal prensesleri için tasarlıyorum!”

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İpek Yılmaz, NR 39 adlı firmanın ortağı ve tasarımcısı.

İpek, Yılmaz ile ayakkabı arasında nasıl bir ilişki söz konusu?

İpek her ayakkabıyı üretebilir. İkisinin arasındaki ilişki özgürlük!



Sizin tasarladığınız ayakkabıları, bir adım öne çıkaran ne?

Benim ticari kaygım yok! Aslında ticari de bakmak gerek ama ben yapamıyorum.



“Onu ben tasarlamış olmalıydım” dediğiniz bir ayakkabı oldu mu hiç?

Geçen sezon, Pierre Hardy’nin bir spor ayakkabı tasarımına hayran kaldım. Ayakkabı tasarımı yapmaya başladığımdan beri hiç ayakkabı alışverişi hevesi yaşayamıyordum ama uzun zamandır ilk kez bu duyguyu yaşadım.



Tasarımlarınız kimlere hitap ediyor? Masal prenseslerine... Sizin ayakkabılarınızı kim giysin?

Nil Karaibrahimgil.



Sıradan bir günde, sokakta yürürken ya da bir davette, ‘düşman ayağa’ şeklinde mi geziyorsunuz?

Evet maalesef! Bu konuda bir gün hiç tanımadığım birinden uyarı bile aldım.



Komik ya da enteresan müşteri talepleriyle karşılaşıyor musunuz?

Şöyle bir şey başıma geliyor; bir ayağı 38 bir ayağı 39 numara olan kadınlar, dükkandan çaktırmadan farklı numaraları çiftleyip alıyorlar. Bu durumda kalan tekleri satamıyoruz.



Bahar ve yaz aylarında, ayaklarda nasıl bir hava esecek?

Bolca yüksek platformlu ayakkabılar göreceğiz. Ayakkabılarda kumaş kullanımı ön planda. Bilekte deriler kullanılıyor, renk olaraksa pudra tonları ve grilerin hakimiyeti sürüyor.



Küçük ayak her zaman daha güzeldir. Peki öyleyse büyük ayaklı kadınlar ne yapsın?

Kesinlikle uzun burunlu ayakkabılardan uzak dursunlar.



Siz en çok kimin ayakkabı tasarımlarını beğeniyorsunuz, nerelerden ayakkabı satın alıyorsunuz?

Maalesef hiç ayakkabı satın alamıyorum. Ama Martin Margiela ve Chloe’yi severek takip ediyorum.