İpek Yılmaz, NR 39 adlı firmanın ortağı ve tasarımcısı.
İpek, Yılmaz ile ayakkabı
arasında nasıl bir ilişki söz
konusu?
İpek her ayakkabıyı üretebilir.
İkisinin arasındaki ilişki özgürlük!
Sizin tasarladığınız ayakkabıları, bir
adım öne çıkaran ne?
Benim ticari kaygım yok! Aslında
ticari de bakmak gerek ama ben
yapamıyorum.
“Onu ben tasarlamış olmalıydım”
dediğiniz bir ayakkabı oldu mu hiç?
Geçen sezon, Pierre Hardy’nin bir
spor ayakkabı tasarımına hayran
kaldım. Ayakkabı tasarımı yapmaya
başladığımdan beri hiç ayakkabı
alışverişi hevesi yaşayamıyordum ama
uzun zamandır ilk kez bu duyguyu
yaşadım.
Tasarımlarınız kimlere hitap ediyor?
Masal prenseslerine...
Sizin ayakkabılarınızı kim giysin?
Nil Karaibrahimgil.
Sıradan bir günde, sokakta yürürken
ya da bir davette, ‘düşman ayağa’
şeklinde mi geziyorsunuz?
Evet maalesef! Bu konuda bir gün hiç
tanımadığım birinden uyarı bile aldım.
Komik ya da enteresan müşteri
talepleriyle karşılaşıyor musunuz?
Şöyle bir şey başıma geliyor; bir
ayağı 38 bir ayağı 39 numara olan
kadınlar, dükkandan çaktırmadan
farklı numaraları çiftleyip alıyorlar. Bu
durumda kalan tekleri satamıyoruz.
Bahar ve yaz aylarında, ayaklarda
nasıl bir hava esecek?
Bolca yüksek platformlu ayakkabılar
göreceğiz. Ayakkabılarda kumaş
kullanımı ön planda. Bilekte deriler
kullanılıyor, renk olaraksa pudra
tonları ve grilerin hakimiyeti sürüyor.
Küçük ayak her zaman daha güzeldir.
Peki öyleyse büyük ayaklı kadınlar ne
yapsın?
Kesinlikle uzun burunlu
ayakkabılardan uzak dursunlar.
Siz en çok kimin ayakkabı
tasarımlarını beğeniyorsunuz,
nerelerden ayakkabı satın
alıyorsunuz?
Maalesef hiç ayakkabı satın
alamıyorum. Ama Martin Margiela ve
Chloe’yi severek takip ediyorum.