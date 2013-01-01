Pijamada çizgili desen sever misiniz?





Miss Claire Lingerie’nin gençler ve kendini genç hisseden tüm kadınlar için hazırladığı, eskimeyen moda “çizgili desen”e yer verdiği yeni koleksiyonunda mavi ve beyaz şıklığı yaza güzel bir giriş yapıyor. Miss Claire Lingerie’nin birbirinden farklı 2013 Yaz Koleksiyonu, yaz trendlerini yansıtan farklı temalarıyla dinamik, trendy, yalın ve farklı görünmeyi sevenlere hitap ediyor.Koleksiyonda yer alan pijama, gecelik, atlet, kapri ve şortları mavi ve beyaz renk birlikteliğiyle yaza enerji katıyor. Yaz için farklı seçenekler arıyorsanız, göz atın!