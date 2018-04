Türkiye'nin iki yıldızı ilk defa Mavi reklamı için bir araya geldi! Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya, Mavi reklamlarında...





Mavi, 2015 İlkbahar-Yaz kampanyasında, Türkiye’nin iki yıldızı Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin’i ilk kez bir araya getiriyor ve Çok mu Çok Mavi’yiz diyor. Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya’nın başrolde olduğu reklam filmi, bir jean bir tişört’le stil sahibi olmaya dikkat çekiyor. 13 Nisan’da gösterime girecek Ali Taran imzalı film, Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz’un ev sahipliğinde ve iki ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında tanıtıldı.Toplantıda konuşan Cüneyt Yavuz, “Çok hızlı büyüyen, çok sevilen, çok gurur duyulan, kısacası hep çok olan bir marka yaratmanın mutluluğunu taşıyoruz. Hep bir adım önde olmak için hayallerimize sınır koymuyoruz. Bugün Mavi’nin tarihine geçecek bir gün. Türkiye’nin iki büyük yıldızını Serenay ve Kerem’i Mavi’de buluşturduk. “Bunu yapsa yapsa Mavi yapar” diyen hayranlarımızı yine haklı çıkardık. İddialıyız, Kerem ve Serenay ile birlikte herkese Mavi giydireceğiz!” dedi.Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çeken yeni Mavi erkeği Kerem Bürsin ise “Mavi ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Mavi’nin yurtdışındaki başarıları benim için her zaman örnek ve ilham kaynağı olmuştur. Şimdi ise çok gurur duyduğum bu markanın yüzü olmanın heyecanını yaşıyorum.” dedi.Mavi kadınını mükemmel temsil eden, Türkiye’nin sevilen yıldızı Serenay Sarıkaya, “Mavi’yle rüya gibi iki sezon geçirdik. Her defasında ilkmiş gibi bir heyecanlanıyorum! Burada Mavi’yle olmak, hele bir de ev sahibi olmak müthiş bir duygu. Yeni reklamımız çok genç, çok cool, çok içten, kısaca çok “biz gibi” oldu. Hepinizin beğeneceğinden eminim” dedi.Reklamveren: MaviReklam Kampanyası: Çok mu Çok Mavi’yiz!Reklam Yıldızları: Serenay Sarıkaya ve Kerem BürsinSenaryo: Ali TaranYönetmen: Cemal AlpanGörüntü Yönetmeni: Rene RichterStil Editörü: Carlo Alberto PregnolatoFotoğraflar: Benny HorneMüzik: Maroon 5 / This LoveSüre: 47’’