İlk kez bir markayla bir araya gelen İlker Kaleli’nin, Mavi’nin yeni premium jean serisi Black’i sunacağı reklam kampanyası merakla bekleniyor.

Başarılı kariyeri ve kendine özgü duruşuyla dikkat çeken İlker Kaleli Mavi işbirliğiyle ilgili duygularını şöyle dile getirdi;

“Bazılarını ruhundan tanırsın ya, biraz öyle oldu buluşmamız. Çok yakın hikayelerimiz, benzer hayallerimiz, zorluklarımız ve sadece inandıklarımızla yürüyebilmemiz… Dünya sahnesinde bir Türk olarak yarattığı başarısıyla gurur duyardım hep. Böyle şeyler ancak tutkuyla ve çok çalışmakla olur. İnandığının peşinden gidip, ezberlere aldırmadan, riskli yollara, yeni olana cesaret edebilen, İçinde saklı cesur ruhuyla, kaliteli ve rahat duruşuyla hayata cevap verenlerden benim için… Başka söze gerek yok. İnanç, derinlik ve duruş…

Mavi Black.”