Mavi, bu yaz da festivallerde müzik ve modayı birleştiriyor.





Mavi kadını; yüksek bel şortları cropped üstler ve kimonolarla kombinliyor. Beyaz bohem bluzları, dantelli üstleri, elbiseleri, bol paça jean’leri ve püsküllü çantalarıyla adeta 70’lerde bir yolculuğa çıkıyor. Her zaman moda jean şort, sezonun hit parçası salopet, sloganlı tişörtler ve sırt çantaları da rocker festival stillerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.Stil sahibi Mavi erkeği de, keten gömlek, polo ve baskılı tişörtlerle trendleri takip ederken, koleksiyonda yer alan jean, kargo, chino şort seçenekleriyle festival rahatlığına kavuşuyor. Festival ruhunu yansıtan renkli, müzik ve rock temalı tişörtlerle Mavi erkeği, festivallere ve yaza damgasını vuruyor.