Mavi’de yeni yıl heyecanı...





26 Kasım’da başlayan Yılbaşı Menüsüyle, Mavi’nin yeni sezon koleksiyonundan 1 alt, 1 üst ve 1 aksesuvar veya 1 alt, 2 üst satın alan Kartuş sahipleri %20 indirim avantajının tadını çıkarıyor. Hem yeni yıla Mavi şıklığıyla girmek, hem de sevdiklerini güzel bir hediyeyle mutlu etmek isteyenler aradıklarını Mavi’de buluyor.Yılbaşı gecesinin yıldızı olmak isteyen Mavi kadını, tüm gece şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan Gold Nights jean’lerini; pullu, parlak üstler ve sloganlı sweatshirt’lerle kombinleyip stilettolarla tamamlayarak harikalar yaratıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan 70'lerin güçlü trendi “bohem” giyim, yılbaşını da ele geçiriyor. Sezonun gözdesi tayt, ekose gömlek, kaşmir kazak ve uzun hırkalarla, bohem stili yeni yıla taşımak isteyenlere de alternatifler var. Takı ve çantalar ise yılbaşı stiline havalı bir dokunuş katmak isteyenleri Mavi’de bekliyor. Mavi kadını, kırmızı, gold, silver ve simli renklerdeki oje koleksiyonu, yılbaşına özel renkte lip gloss’ları ve parfümleriyle hem kendini, hem de sevdiklerini mutlu ediyor.Mavi erkeği, Mavi Amerika Black premium jean koleksiyonuyla, stilini yılbaşına taşıyor. Sezona damgasını vuran sloganlı ve scuba kumaştan sweatshirt’ler ve kaşmir kazaklar jean’lerle kombinlenerek yılbaşı gecesine eşlik ediyor. Gömlekler ise bu sezon deri detayları, ekose ve kaplamalı kumaşıyla hem yılbaşı gecesi ne giyeceğine karar veremeyen erkeklere, hem de sevdiklerine hediye seçmek isteyenlere alternatifler sunuyor. Stilini şık aksesuarlarla tamamlayan Mavi erkeği, parfümleriyle yılbaşı gecesinin en havalısı olmayı garantiliyor.