Mehtap Elaidi

"Moda insanların stillerinden doğar"

Yazı: Sinem Gürleyük



Mehtap Elaidi kurumsal hayatın bir parçası olmaktan sıkılıp, kendi tasarımlarını yapmaya başlayarak yeni ve başarılarla dolu bir kariyer yarattı kendine. Müthiş bir tutkuyla tasarım dünyasına sadece küçük bir atölyeyle adım atan Elaidi’nin tasarımları bugün pek çok kadının hayallerini süslüyor.



35 yaşından sonra kariyer değişimi ve büyük başarılar kazanmak… Bugün olduğunuz yeri hayal etmeye ne zaman başladınız?

Ben galiba büyük hayaller kurmak yerine hedef koyup, adım adım onları büyütüyorum. Dolayısıyla ilk başladığım zamanlar kurduğum hayaller buralara değmiyordu bile. Attığım her adımda bir sonrakini hayal etmeye başladığımı söyleyebilirim.



Yeni koleksiyonunuz için ilhamı nelerden aldınız?

2014 yaz koleksiyonunda ilham yine bir film dizisinden geldi. Başlangıç noktam Kieslowski’nin ‘Üç Renk’ üçlemesini oluşturan ‘Mavi’, ‘Beyaz’ ve ‘Kırmızı’ filmleri oldu. Buradan yola çıkarak üç renkten oluşan bir koleksiyon hazırladım.



Yeni sezonda Mehtap Elaidi kadını nasıl bir görünüme bürünecek?

Yine kuvvetli ve talepkar, şehir hayatında birden fazla rolü olan ve bunları aynı anda yaşayan, rahatlığından ödün vermeden, trendlerin esiri olmadan çağdaş olmayı yakalamış bir kadın... Bunu yaparken yanık turuncunun enerjisinden, siyahla beyazın asil birlikteliğinden sıkça faydalanan ve tüm bu süreçte kendi olmaktan vazgeçmeyen bir kadınla karşı karşıyayız.



Önümüzdeki aylarda imza atacağınız defileler, katılacağınız moda haftaları, yenilikler neler olacak?

Alt markamız Kaf’dan by Elaidi’yi lisans anlaşması yaptığımız Boyner ve YKM mağazalarında görebileceksiniz. Bunun dışında İstanbul Fashion Week kapsamında Kaf’dan by Elaidi koleksiyonumuzu göstereceğiz.