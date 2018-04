Gücünü sadelikten alan, söz konusu desen olduğunda çarpıcı bir etki yaratan aynı zamanda yalın kalmayı da başarabilen Marble&Co’nun tasarımcısı Rabia Turgay, cool ve dişi olmanın bilinen kodlarını sıfırlıyor.

Yazı: Ece Üremez

MARBLE&CO’NUN KURUCUSU VE TASARIMCISI RABİA TURGAY İLHAMINI EŞSİZ BİR KARAKTERE SAHİP OLDUĞUNA İNANDIĞI MERMERDEN ALIYOR. Zira kendisinin mimar olduğunu öğrendiğimizde markaya dair her bir detay daha çok anlam kazanıyor. Başlangıç noktasını ise şu sözlerle anlatıyor; “Ana temamız mermer gibi gömlekler yapmaktı, tabii bunda mimarlık geçmişimin payı büyük. Mesleğimi yaptığım dönemlerde mermer asaletiyle, kalitesiyle ve mekanlarda yarattığı şık sadelikle çalışmaktan en çok keyif aldığım malzemeydi, hala da öyle. Aynı saf, doğal asil etkiyi şu anda bu markayla gardıroplara taşıyoruz.” Mimarlıktan tasarımcılığa geçiş sürecinde elinden defteri hiç düşürmeden formlarla oynayan, hatta mimari strüktürün gömleğe nasıl yansıtabileceğine dair eskizler karalayıp duran Rabia Turgay en çok beyazın sakin doğasından etkileniyor. Nihayetinde ise markanın temeline beyaz gömleği yerleştirerek işe başlıyor. Keza ikinci tasarladığı ve Masumi Gaia adını verdiği model de hem kendi gardırobunun hem de koleksiyonun vazgeçilmezi haline dönüşerek her sezon farklı desen ve renklerle yenileniyor. “Sadelik insanı güzelleştiriyor” diyen tasarımcı aslında dişi gözükmek ve cool olmak ile ilgili kalıplaşmış tüm kodları yıkıyor. Yerine ise minimal çizgiler, yalın formlar ve kaynağını doğadaki en güzel taştan alan desenler yerleştiriyor. Sonsuz tüketim anlayışını sonlandırmak ve daha kaliteli, stabil ve ulaşılabilir markaların hakimiyetini güçlendirmek istediğini söyleyen tasarımcı bilinçli tüketim ve üretim yapılması gerektiğini özellikle vurguluyor: “Daha seçkin davranılabilse ve sırf bir şeyleri yapıyor olmak için yapmaktansa düşünerek bilinçle yaklaşılabilse çok daha temiz ve rahat bir piyasa oluşturulabilir.” Marble&Co tasarımlarına Flesh İstanbul, Mini Mixer Karaköy, Rouge et Blanc İzmir, Bashaques Alaçatı, S9 Boutique Ankara’dan ulaşabileceğiniz gibi ürünleri marbleandco.com, lidyana.com, 365ist.com adreslerinden de sipariş verebilirsiniz. Şimdi, Rabia Turgay’dan markasının hikayesini dinleyelim.

MARKANIN TEMELİNDE

Sade, ama bir o kadar çarpıcı ve şık bir stil. Hedef stilimizi bu şekilde özetleyebilirim. Nordik akımdan etkilenerek marka stilini ve DNA’sını oluşturduk. Kalite ve işçilik markamız için çok önemli, tek bir parçaya odaklanıyoruz ve bunu en iyi şekilde üretmek başlıca misyonumuz.

İLK TASARIM

Beyazın natür, sakin doğası ilk tasarımlarımızda dominant bir rol oynadı. Aslında markanın özü bugün de beyaz gömleğe dayanıyor. İlk zamanlar işçilikten, dikiş detaylarından çok da bir şey anladığım söylenemezdi, evet tasarlıyordum ama sadece içgüdüsel olarak diyebilirim. Tek renk üzerinden ilerlemek ilk önce kolay yapılabilir gelse de zaman geçtikçe o rengi çeşitlendirebilmek çok da basit bir iş olmadı. Sonra bir gün heykelsi formlu, geniş yakalı bir model çizdim ve markanın dili bu olmalı dedim. Hem gösterişli hem sade hem çarpıcı hem yalın ve saf.

STİL SAHİBİ OLMAK

Stil benim için temizlik, rahatlık ve özgüvenle eşdeğer. Her insanın belli bir kişiliği, yaşam şekli var. Her şeyden önce ruhu var. Dışarıdan süslemeyle stilin oluştuğuna inanmıyorum, o sadece modayı takip etmek olur. Gerçek stil karakterin, ruhun dışa vurumu olmalı. Bu yaşadığı yerin kültürel kimyasıyla da birleşince stil sahibi Fransız ya da stil sahibi İtalyan gibi tanımlar doğuyor.

TÜRK KADINI

Türk kadını her akımdan, her moda ikonundan, yeni çıkan her şeyden biraz tatmak istiyor. O sebeple şehir yaşamındaki kadınlarsa söz konusu, bir stil belirleyemem onlar için. Ama yurt dışına çıktığım zaman 100 metre ileriden bana doğru yaklaşan bir kadın için; ‘kesin Türk’ diyebiliyorsam gizli bir stilleri de var olsa gerek.

YAZ TRENDLERİ

Bu sezon trendler her akımdan etkileniyor. Çok zengin bir çeşitlilik hakim. Minimal akım özellikle ticari markaların yoğunlaştığı bir stil oldu ki bence çok doğru bir gelişme. Ayrıca etnik dokunuşlar, Marakeş- Afrika etkileşimlerinin canlı ve zengin yansımaları olarak yine oldukça revaçta.

ALIŞVERİŞ ROTASI

Kuzey Avrupa şehirleri; Kopenhag, Stockholm alışveriş için favori şehirlerim. Bu kültürden çıkan her alandaki tasarım beni büyülüyor.

SON KOLEKSİYON

Daha taze, canlı ve genç bir stil oluşturduk. Yeşil tonları bu koleksiyonumuzun dominant rengi, dolayısıyla desen ve doku geçişleri, transparan detaylar yeşilin hikayesi çerçevesinde oluştu.

BİR SEZONA ÖZEL...

Derishow ve Vakko markalarıyla iş birliği içinde olmak isterim. Bu markaların yaratmış olduğu güçlü kaliteli duruş ve Türk markası olarak gelmiş oldukları boyut, Marble&Co’nun hedeflerini tanımlamada net örnekler. Ayrıca benim şahsi olarak da duygusal bir bağımın olduğu iki marka. Vakko anneannemden, Derishow da annemden gelen bir değer anlayışı. Türk tekstili ve kalite dendiğinde bana öğretilen bu iki markadır.

SIRADAKİ!

Her sezon kendini biraz daha zenginleştiren ve geliştirerek ilerleyen bir strateji benimsiyoruz. Aynı dili koruyarak müşterilerimizi tatmin edebilmek, yenilikçi bir anlayışı gerektiriyor. Markamızı sadece Türkiye içinde değil tüm dünyada konumlandırabilmek, bir Türk kimliği olarak gücümüzü dışarı taşımak projelerimizin başında yer alıyor.