Mezuniyet gecesi için!

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Kom'dan özel bir koleksiyon...

Birçok genç kız için hayatının en özel ve önemli günleri arasında yer alan Mezuniyet Gecesi’nde her şeyin kusursuz olması için Kom, özel iç çamaşırı koleksiyonuyla iş başında. En güzel mezuniyet kıyafetini seçmek için belki haftalar, belki aylarca uğraşan genç kızları, ikinci adımda o kıyafeti en doğru şekilde tamamlayacak iç çamaşırını seçmek bekliyor. Her model mezuniyet kıyafetini kusursuzlaştıracak iç çamaşırı ise Kom'un iç çamaşırı koleksiyonunda yer alıyor. Straplez modeller için askısız seçenekler, dekolte kesimler için göğüs dolgunlaştırıcı sütyenler ve çok daha fazlası Kom'da genç kızları bekliyor.