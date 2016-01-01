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Michael Kors Transeason 2016

Michael Kors yeni koleksiyonu “Michael Kors Transeason 2016”yı tanıttı.

Modern, romantik, feminen, sade, heyecanlı, güçlü, dişi ve her adımında kusursuz kadınlardan ilham alarak tasarlanan yeni koleksiyodaki etekler ve elbiseler gizli dekolteleri ile dikkat çekiyor. 
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