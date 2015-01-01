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Michael Kors/NYFW

Michael Kors 2015 Sonbahar-Kış tasarımları, New York Moda Haftası'nda...
Michael Kors tasarımları; şık gece elbiselerinden, çantalara, kürklerden kabanlara şık ve rahat bir yıl vadediyor.

  Fotogaleri: Michael Kors/NYFW
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