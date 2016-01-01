Michael Kors 2016 Sonbahar Koleksiyonu, New York Moda Haftası kapsamında tanıtıldı.

Kadınların kişiliğinin elbiselere yansımasından ilham alan koleksiyonun temel hedefi; kendinden emin, öz güveni yüksek ve her zaman dikkat çekici duruşlara vurgu yapmak oldu. Farklı kumaşların bir arada kullanıldığı koleksiyonda tüy, tüvit, ekose ve yün ön plana çıktı. Mini ceketler, elbise ve pantolon kombinleri ile sunulurken ekose kadın takım elbiseleri desenli gömleklerle kombinlendi. Hem elbiselerde hem de eteklerde yırtmaçlar ilgiyi çeken detaylar arasındaydı. Kışın görmeye alıştığımız soğuk renklerin yanı sıra fıstık yeşili, metalik gri, altın rengi dokunuşları ve hayvan desenleri ise defilenin göz alıcı parçalarındandı.

Zıt görünümlerin bir araya gelmesi ile tamamlanan görünümlerde tüy kullanımı kadınların zarafeti, zincir kullanımı ile ise gücü ön plana çıkarıldı. Siyah-gri çiçek desenleri, parlak gri kumaşlar ve kürk detayları ile yeni koleksiyonda farklı bir Michael Kors güçlü bir kadın imajıyla karşımızda

