Mimari çizgiler stille buluşuyor

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Mimari yapıların sanatsal kesimlerinden ilham alan Dilek Hanif Hazır Giyim 2014-15 Sonbahar Kış Koleksiyonu, minimal detayları ve keskin siluetleriyle güçlü bir stile vurgu yapıyor.

Dilek Hanif, modern ve hızlı yaşamın kodlarını yansıtan bir koleksiyonla karşımızda! Koleksiyonda zamansız parçalar, günümüzün modern çizgisiyle birleşiyor. Mimari formlara atıfta bulunan koleksiyon kadınsılığı yücelten, vücut hatlarını vurgulayan modern bir duruş sergiliyor. Koleksiyon ince el işçiliğinin ön planda olduğu detaylarıyla göz kamaştırıyor. Petek dokulu, efektli kumaşlar, krep, ipek mongol, ipek saten ve dantel kumaşlar mimari eserlerin estetik tavrını yansıtıyor. 3 boyutlu görünüm efekti veren dokular ve keskin formlu kumaşlar koleksiyonun yalın teması destekleniyor. Bakır, siyah, lame, metalik bronz, beyaz, saks mavisi, vişne ve vizon ise kış koleksiyonunun ana renk tonlarını oluşturuyor.