2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu 11-14 Eylül tarihlerinde İstanbul’un kalbinde atıyor. Merakla beklenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, podyumların sanat ve popüler kültür flörtünden doğan şovları ve özel moda konuşmalarının yanı sıra sokak stili ile de geleceği görmemize bir kez daha imkan tanıyacak. Kemerlerinizi bağlayın, dört gün boyunca Türk tasarımcıların evrensel rüyasına dahil oluyoruz!

Yazı: Simay Engür



Trend alarmı: 1984

Biz önümüze baktıkça, o bizi gözetlemeye ve peşimizden gelmeye devam ediyor. Bu sezon yine ve yeniden 80’ler tüm kartları kendi aleyhine çeviriyor. Tom Ford’un devasa omuzlu kadınları başta olmak üzere Balmain, Versace ve Balenciaga’nın 2018 Sonbahar podyumlarında da 80’lerin parti görünümlerine rastladık. Gardırobunuzu bu mega dönüşe adapte etmek için kısa topuklu stilettolara, disko topu enerjisinde çantalara ve devasa boyutta küpelere öncelik tanıyabilirsiniz.







Parodiler güzeldir

İngiliz fotoğrafçı Martin Parr, sürrealist tavrı arkasına alan belgesel tarzda fotoğraflarıyla yüzyılın en iddialı sanatçılarından ve şimdi objektifini Gucci yönünde doğrultuyor. Markanın ikonik saatleri için başlattığı #timetoparr kampanyasında İngiltere, Hong Kong ve Amerika sokaklarında şehrin günlük kaosuna karışmış kişileri Gucci saatleriyle görüyoruz. Elbette ki tüm fotoğraflar bol parodili, tuhaf ve yüzde yüz Martin Parr estetiğine bulanmış. Üstelik aykırı sanatçının gölgesinin Gucci’nin zamansız saatlerine karıştığı seri, yalnızca sosyal medya üzerinden yayınlanıyor.





Hazır olun, bu ay moda haftasında Riccardo Tisci’nin gözünden Burberry’nin yeni kimliğine tanık oluyoruz. Tam 17 yıl sonra geçtiğimiz mart ayında, Christopher Bailey’nin tahtına oturan Tisci’nin ilk icraatıysa, sessiz bir devrim niteliğindeki logo değişimi oldu. Ayrıca markanın kurucusu Thomas Burberry’nin adının baş harflerinden gelen ‘TB’ şeklindeki monogram da Burberry’nin yeni kimliğinin eşsiz bir imzası. Elbette ki bu taze başlangıca destek de gecikmedi ve Beyonce New Jersey’deki On the Run II konserinde tepeden tırnağa Burberry kıyafetiyle göründü. Bu cephede durumlar biraz egosantrik ve fazlasıyla cüretkar; ancak kesinlikle Riccardo Tisci’nin ilk koleksiyonu için tüm moda devleri tetikte!