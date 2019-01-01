Yazı: Simay Engür
Trend alarmı: 1984
Biz önümüze baktıkça, o bizi gözetlemeye ve peşimizden gelmeye devam ediyor. Bu sezon yine ve yeniden 80’ler tüm kartları kendi aleyhine çeviriyor. Tom Ford’un devasa omuzlu kadınları başta olmak üzere Balmain, Versace ve Balenciaga’nın 2018 Sonbahar podyumlarında da 80’lerin parti görünümlerine rastladık. Gardırobunuzu bu mega dönüşe adapte etmek için kısa topuklu stilettolara, disko topu enerjisinde çantalara ve devasa boyutta küpelere öncelik tanıyabilirsiniz.
Parodiler güzeldir
İngiliz fotoğrafçı Martin Parr, sürrealist tavrı arkasına alan belgesel tarzda fotoğraflarıyla yüzyılın en iddialı sanatçılarından ve şimdi objektifini Gucci yönünde doğrultuyor. Markanın ikonik saatleri için başlattığı #timetoparr kampanyasında İngiltere, Hong Kong ve Amerika sokaklarında şehrin günlük kaosuna karışmış kişileri Gucci saatleriyle görüyoruz. Elbette ki tüm fotoğraflar bol parodili, tuhaf ve yüzde yüz Martin Parr estetiğine bulanmış. Üstelik aykırı sanatçının gölgesinin Gucci’nin zamansız saatlerine karıştığı seri, yalnızca sosyal medya üzerinden yayınlanıyor.