Moda haftasını kaçırmayın!
Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul defile takvimine göz atın!
16 Mart’a kadar sürecek olan Mercedes-Benz Fashion Week’te tasarımcılar ve markalar Antrepo 3’te koleksiyonlarını sergileyecek.
İşte defile takvimi…
12 Mart
12:00 - MEHTAP ELAİDİ
13:00 - ECE GÖZEN
14:00 - NIAN BY NİHAN BURUK
16:00 – ‘RED BEARD’ BY TANJU BABACAN
17:00 - LADY FAITH
20:00 - SONGÜL CABACI
21:00 - ATIL KUTOGLU
13 Mart
12:00 - ASLI GÜLER
13:00 - BEGÜM SALİHOĞLU COUTURE
14:00 - ‘JANUCHA’ BY JALE HÜRDOĞAN
16:00 - TUVANAM
17:00 - EMRE ERDEMOĞLU
18:00 - NİYAZİ ERDOĞAN
20:00 - AYŞE DENİZ YEĞİN
21:00 - SİMAY BÜLBÜL