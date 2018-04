Moda haftasını kaçırmayın!

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul defile takvimine göz atın!

16 Mart’a kadar sürecek olan Mercedes-Benz Fashion Week’te tasarımcılar ve markalar Antrepo 3’te koleksiyonlarını sergileyecek.

İşte defile takvimi…

12 Mart

12:00 - MEHTAP ELAİDİ

13:00 - ECE GÖZEN

14:00 - NIAN BY NİHAN BURUK

16:00 – ‘RED BEARD’ BY TANJU BABACAN

17:00 - LADY FAITH

20:00 - SONGÜL CABACI

21:00 - ATIL KUTOGLU



13 Mart

12:00 - ASLI GÜLER

13:00 - BEGÜM SALİHOĞLU COUTURE

14:00 - ‘JANUCHA’ BY JALE HÜRDOĞAN

16:00 - TUVANAM

17:00 - EMRE ERDEMOĞLU

18:00 - NİYAZİ ERDOĞAN

20:00 - AYŞE DENİZ YEĞİN

21:00 - SİMAY BÜLBÜL