Moda kolunuzda!

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Calvin Klein çantalar ile modayı kolunuzda taşıyın!

Dünyaca ünlü moda markası Calvin Klein, iddialı çanta modelleriyle bu sezon da kadınların vazgeçilmez aksesuarları arasında yerini alıyor. Modanın gerisinde kalmak istemeyenlerin markası Calvin Klein, tasarım harikası çantalarıyla bu yaz kadınların şıklığına şıklık katacak. Calvin Klein çantalar günlük kullanımın yanı sıra gece için de uygun. Koleksiyonda Calvin Klein logo baskılı çantaların yanı sıra farklı çizgilere sahip modellerdeki çantalar da yer alıyor.



