Defileler, podyumlardan internete bilgisayarlardan ise evlere.
Oda, kendi disiplini
ile diğer disiplinleri
ustaca birleştirmeyi
başaran istisnai
sektörlerden biri.
Fotoğraf, video,
performans, sanat, endüstriyel tasarım,
mimari, mobilya gibi birçok farklı disiplini
bünyesine sokmayı beceren moda, son
zamanlarda ise teknolojiyi ve interneti
baştacı ediyor. İnterneti, sosyal medyayı
akıllıca kullanıyor ve internetten satış
ve promosyonu için verimli bir şekilde
faydalanmayı beceriyor.
Birçok ünlü lüks markası Facebook’ta
grup, Twitter’da hesap açtılar. Olay,
markalarla da kalmadı; markaların
tasarımcıları Karl Lagerfeld, Paul Smith,
Stefano Gabbana, Stella McCartney,
Gap’in baş tasarımcısı Patrick Robinson
gibi isimlerin de on binlerce kişi
tarafından takip edilen Twitter hesapları
var. Dolce&Gabbana Milano Moda
Haftası öncesi hazırlıklarını, stresini ve
heyecanını Twitter üzerinden takipçileri ile
paylaşırken, Karl Lagerfeld, daha çok ‘özlü
sözleri’ ile Twitter’ını besliyor. Böylelikle,
sadece moda markalarını değil, arkasındaki
tasarımcıların hayatlarını da takip
edebildiğimiz bir mecra sunuyorlar biz fani
moda severlere! Louis Vuitton, ki interneti
en iyi kullanan lüks moda markası olarak
biliniyor defilesini aynı dakikalarda
Facebook sayfasında da yayımlayarak
dünya çapındaki takipçilerine ulaştırıyor.
Louis Vuitton’un, bugün Facebook
sayfasına 921.700 kişi üye. Fan sayısı öyle
hızlı artıyor ki; ben bu yazıyı yazarken ve
siz bu yazıyı okurken arada geçen sürede
binlerce kişinin daha eklenmiş olacağına
eminim!