Moda teknoloji

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Defileler, podyumlardan internete bilgisayarlardan ise evlere.

Oda, kendi disiplini ile diğer disiplinleri ustaca birleştirmeyi başaran istisnai sektörlerden biri. Fotoğraf, video, performans, sanat, endüstriyel tasarım, mimari, mobilya gibi birçok farklı disiplini bünyesine sokmayı beceren moda, son zamanlarda ise teknolojiyi ve interneti baştacı ediyor. İnterneti, sosyal medyayı akıllıca kullanıyor ve internetten satış ve promosyonu için verimli bir şekilde faydalanmayı beceriyor.



Birçok ünlü lüks markası Facebook’ta grup, Twitter’da hesap açtılar. Olay, markalarla da kalmadı; markaların tasarımcıları Karl Lagerfeld, Paul Smith, Stefano Gabbana, Stella McCartney, Gap’in baş tasarımcısı Patrick Robinson gibi isimlerin de on binlerce kişi tarafından takip edilen Twitter hesapları var. Dolce&Gabbana Milano Moda Haftası öncesi hazırlıklarını, stresini ve heyecanını Twitter üzerinden takipçileri ile paylaşırken, Karl Lagerfeld, daha çok ‘özlü sözleri’ ile Twitter’ını besliyor. Böylelikle, sadece moda markalarını değil, arkasındaki tasarımcıların hayatlarını da takip edebildiğimiz bir mecra sunuyorlar biz fani moda severlere! Louis Vuitton, ki interneti en iyi kullanan lüks moda markası olarak biliniyor defilesini aynı dakikalarda Facebook sayfasında da yayımlayarak dünya çapındaki takipçilerine ulaştırıyor. Louis Vuitton’un, bugün Facebook sayfasına 921.700 kişi üye. Fan sayısı öyle hızlı artıyor ki; ben bu yazıyı yazarken ve siz bu yazıyı okurken arada geçen sürede binlerce kişinin daha eklenmiş olacağına eminim!



