Modanın ilham kaynakları

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Binlerce marka, yüzbinlerce ürün, milyonlarca takipçi...

Yazı: Gürcan Öztürk



Durmaksızın değişen moda sektörü günümüzde pek çok tanımı yeniden şekillendiriyor. Sektörün kullanıcıya sunduğu bol alternatifli bu ortam içerisinde fark yaratmak ise tamamen bakış açısı ve tercih meselesine kalıyor. Bu konuda zorlanıyor musunuz? İsterseniz önce ilham kaynaklarınızı belirleyin.



Hızla değişip, dönüşen moda sektörüne her gün birbirinden farklı akımlar ekleniyor. Peki siz bunların neresinde duruyorsunuz? Moda ile birebir ilişki içerisinde olan ve uzmanlarla çalışanların şansı ‘tanımları baştan yaratmak’ konusunda daha yüksekken, şık olmak ve trendlerden en iyi şekilde yararlanmak uğruna gülünç duruma düşenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. İşte tam da bu noktada kafanızda oluşan soru işaretleri ya da endişeleriniz varsa, bir bilene danışmakta fayda var. Ancak yakınınızda akıl danışabileceğiniz ya da fikirlerinden yararlanabileceğiniz birileri yoksa sevdiğiniz ve kendinize yakın bulduğunuz ünlülerin stillerinden ilham alabilirsiniz.