Tüketim toplumunda üretmek zor. Sadece cesur olmak değil, özgünlük de gerektiriyor. Moda her sene kendini tekrar ededursun, bu genç tasarımcılar, özgün tarzları ile moda dünyasına yeni bir soluk getirmeyi başarıyor.

Yazı: Aslıhan Sever

GRUFFOX





Basic bir tişört ile geceye de gündüze de toplantıya da davete de imzanızı atabilirsiniz. DAÜ İletişim Fakültesi mezunu olan ve 7-8 yıl kurumsal firmalarda çalıştıktan sonra bu durumun yaratıcılığı bitirdiğini düşünerek kendi markasını kurmaya karar veren Denizcan Çelik’in yarattığı Gruffox markası, tişört konusunda hem kadınlar h m de erkeklere sade, net ve her tarza uygun alternatifler sunuyor.

Tasarım fikri nasıl oluştu?

Aileden gelme bir durum sanırım. Babam ve abim görsel açıdan kabiliyeti olan kişiler. Beraber yaşadığımız yıllar içerisinde gördüğüm, duyduğum ve hissettiğim anları daha farklı yorumlama eğilimi ile oldu diyebilirim. Moda tamamen sonradan oluşan bir ilgi alanı benim için.

Bu süreçte ilham aldığınız kaynaklar neler oldu?

Koleksiyonları hazırlarken daha çok okuduğum kitaplardan ilham alıyorum. Hayatı siyah ve beyaz yaşayan biriyim ve bu durum tasarladığım koleksiyonlara direk etki ediyor. Mesela ikinci koleksiyonumuz olan ‘Long Saturday’ kültleşmiş eski roman isimlerinden meydana geliyor.

Markalaşma aşaması nasıl gerçekleşti?

Gerçekten zorlu ama bir o kadar da zevkli bir süreçti. Öncelikle bilinirlik arttıkça yani markalaştıkça hissetmiş olduğunuz duygu tarifsiz. Hem hayallerinizin gerçek olduğunu görüyor hem de zamanla nasıl zor bir süreci başarıyla geçtiğinizi görüp kendinize olan güveniniz artıyor. Sosyal medyanın yardımını da fazlaca kullandık diyebilirim.

Koleksiyonlarınızda öne çıkan temel unsur ne?

Mesaj içerikli bir kaygımız olmamasına rağmen koleksiyonlarda kullandığımız mottolar ister istemez temel unsurlar haline geliyor. Kumaş kalitesine oldukça önem veriyoruz. Ağırlıklı olarak siyah ve beyaz renklerini kullanıyoruz. Ürün yelpazesi genişledikçe renk kullanımlarımız artacaktır. En temel unsur kaliteye verdiğimiz önem.

Özellikle kimlere hitap eden bir markadan bahsediyoruz?

Böyle bir sınırlama getirmem doğru olmaz. Kuralları olan bir marka değiliz ve bunu ulaştığımız, bizi beğenen, beğenmeyen herkese göstermek istiyoruz. Mesela yaş grubu diye bir aralığımız olmadığını ilk koleksiyonumuzdan sonra çok iyi anladık. Dışarıda yaşça çok büyük ya da tahmin ettiğimizden çok küçük insanların üzerinde gördük.

*Fiyatlar şu an 75 lira ile 180 lira arasında değişiyor. Bu başarılı tasarımların adresleri ise; www.gruffox.com. Ayrıca Türkiye’de birden çok internet satış sitesinden ve butik mağazalardan ulaşabilirsiniz.



