Modaya ve şova doyacağız!

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İTÜ Taşkışla binasında düzenlenen İstanbul Fashion Days

İstanbul Fashion Days, dünya basınında da kendine son derece olumlu bir yer edindi. Peki kişisel olarak baktığımızda, Türkiye’de bir moda haftasının yapılıyor olmasının sizin açınızdan önemi nedir?

Ben 11 yıldır dünyada çeşitli organizasyonların içinde bulundum ve oldukça büyük bir takip grubum oluştu. Benim için bu organizasyon, daha çok ilham aldığım bu coğrafyaya bir iade-i itibar, bir sonraki jenerasyona doğru bir iz ve altyapı bırakma isteğiyle katıldığım bir geri veriş, bir anlamda teşekkür… Açıklanabilir bir ticari yaklaşımla planlanmamasına rağmen, son derece önemli mağazaların, defilenin ardından showroom’a gelip sipariş vermeleri, İstanbul’un uluslararası moda sisteminin içine girmeye başladığını gösteriyor, son derece sevindirici bir gelişme!



IFW için nasıl ve ne kadar sürede hazırlandınız?

Koleksiyon hazırlığı tam anlamıyla 6 ay sürüyor, çok baştan çıkaracak bir koleksiyon olacak, hazırlığı devam ediyor.



İstanbul da moda başkenti olma yolunda ilerliyor mu?

İstanbul’un veya başka bir kentin moda başkenti olma şansı kalmadı, moda çok kentli hale geldi. Tanımlı moda sistemlerinin dışında, yeni soluk arayışları moda tasarımı alanında devam ediyor, İstanbul bu anlamda önemli bir alternatif, bir tasarım kenti!

Yıllar içinde tarzınızda ve modaya bakışınızda neler değişti?

Zaman içerisinde çok daha evrensel ve iddialı tasarımlarla, tasarım kimliğim netleşti!



Issey Miyake’yi çok beğendiğinizi biliyorum. Bu ismin dışında, beğendiğiniz isimler var mı?

Madame Vionnet. Kıyafetlerinizi üzerinde en çok görmek istediğiniz ünlü kim? Madonna ve Cate Blanchett.



Kadınların moda konusunda yaptıkları en büyük hata sizce ne?

Modayı takip etmek!

Arzu Kaprol

