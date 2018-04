New Balance 574 modelinin 25. yılını kutluyor

New Balance life style koleksiyonunun gözde modeli 574 Palm Springs 25. yılında yeni yorumuyla New Balance tutkunları ile buluşuyor.

New Blance’ın ikonik modeli 574 bu yıl 25. yılını kutluyor. 25. yıl şerefine özel koleksiyonlarla yeniden yorumlanan 574, parlak canlı renkleri ve performans merkezli malzemeleriyle, ayakkabı ve kıyafetlerin klasik görünümüne hayat veriyor. 574 Palm Springs günlük hayata esneklik, yaz giysilerine renk katarak klasik New Balance anlayışını gardıroplara taşıyor. Model geniş renk yelpazesiyle 2015 yazında New Balance tutkunlarını bekliyor.