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New York rüzgarı

Gant, Sonbahar/Kış koleksiyonunu New York'un ikonik öğelerinden ilham alarak hazırladı.
Ünlü Amerikan giyim markası GANT, New York şehrinin ikonik öğelerinden ilham alarak hazırladığı Sonbaha/Kış koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sundu. New York’un  gizemli, heyecanlı  ve  bohem ruhunun yansıdığı parçalarda  farklı stiller birlikte kullanılıyor.
Gant Rugger temalı ürünlerde kamuflaj desenler, toprak tonları ve şarap kırmızılarının yanında  pudra pembesi, açık limon sarısı ve gök mavisiyle romantik geçişler sağlanıyor. Erkek koleksiyonunda blazer ceketler, montlarda balıksırtı örgü detaylar ve vintage görünümlü parçalar  şehirdeki farklı yaşam biçimlerine vurgu yapıyor. İ
Markanın Collegiate temalı ürünlerinde ise 50 ve 60’lı yılların etkileri göze çarpıyor. Kolej stili montlar;  geniş trikolar, skinny  havuç pantolon ve eteklerle kombinleniyor. 
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