New York rüzgarı

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Gant, Sonbahar/Kış koleksiyonunu New York'un ikonik öğelerinden ilham alarak hazırladı.

Ünlü Amerikan giyim markası GANT, New York şehrinin ikonik öğelerinden ilham alarak hazırladığı Sonbaha/Kış koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sundu. New York’un gizemli, heyecanlı ve bohem ruhunun yansıdığı parçalarda farklı stiller birlikte kullanılıyor.

Gant Rugger temalı ürünlerde kamuflaj desenler, toprak tonları ve şarap kırmızılarının yanında pudra pembesi, açık limon sarısı ve gök mavisiyle romantik geçişler sağlanıyor. Erkek koleksiyonunda blazer ceketler, montlarda balıksırtı örgü detaylar ve vintage görünümlü parçalar şehirdeki farklı yaşam biçimlerine vurgu yapıyor. İ

Markanın Collegiate temalı ürünlerinde ise 50 ve 60’lı yılların etkileri göze çarpıyor. Kolej stili montlar; geniş trikolar, skinny havuç pantolon ve eteklerle kombinleniyor.