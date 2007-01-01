Nihan Peker'den stil önerileri

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Yeni nesil tasarımcılar arasında bir adım öne çıkan Nihan Peker, sunduğu koleksiyonlarla moda dünyasının vazgeçilmezleri arasındaki yerini aldı.Sade tasarımlarıyla kadınların gönlünü fetheden Peker’e göre, seksi görünmek istiyorsanız size bugüne kadar söylenenleri unutmanız lazım. Ona göre seksi bir kadın olmak için ruh halinizle kıyafetlerinizin uyumu çok daha önemli.