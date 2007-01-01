Yeni nesil tasarımcılar arasında bir adım öne çıkan Nihan Peker, sunduğu koleksiyonlarla moda dünyasının vazgeçilmezleri arasındaki yerini aldı.Sade tasarımlarıyla kadınların gönlünü fetheden Peker’e göre, seksi görünmek istiyorsanız size bugüne kadar söylenenleri unutmanız lazım. Ona göre seksi bir kadın olmak için ruh halinizle kıyafetlerinizin uyumu çok daha önemli.
Tasarımlarınıza hayat vermeye ne zaman başladınız?
2007 yılında yarışma için hazırladığım koleksiyon ile derece almıştım ve ilk kez o zaman çizdiklerim hayata geçmişti.2010’dan beri de kendi markam için tasarım yapıyorum.
İlk kez bir şey tasarladığınızda kaç yaşındaydınız?
Küçükken bir şeyler diken biri değildim, sanırım üniversite yıllarında ilk kez önce kendim için bir pantolon tasarlamış ve dikmiştim.
Resimden, tasarıma sizi yönlendiren şey ne oldu?
Sanatın bütün dallarından haberdar şekilde moda tasarımı yapmak bence çok önemli. Resim yapmak bu işe başlamadan önce beni en çok besleyen, hayal dünyamı zenginleştiren şey oldu.
Stil mi moda mı?
Stil. Moda tasarımı yaparken bile ne kadar güncel olan modaya ayak uydurmaya gayret ederseniz edin en önemlisi sizin stiliniz.
Giyinirken sıkı sıkıya bağlı kaldığınız stil kurallarınız var mı?
Renkli bir dolaba sahip olduğumu söyleyemem, neredeyse 2-3 rengin dışında bir şey giydiğim çok nadirdir. Kuralım her zaman; ‘içinde kendimi iyi hissettiğim’ şeyi giymek.
Yeni sezon açıldı! Sezonun sizi en çok etkileyen trendleri neler?
Kısa bluzları özellikle dik yakalı olanları çok seviyorum zaten kendi koleksiyonumda da bolca kullandım. Maksi boylarda gömlekler ve kabanların birlikte kullanımı ve tek renk görünümler en sevdiklerim.
Bu sezon hangi parçalara yatırım yapmak, nasıl kombinlerle farklı görünmek sizce akıllıca?
Eğer yoksa devetüyü rengi kaşmir bir palto almak ve farklı renklerde Oxford gömlekler edinmek gerek. Farklı olmak için ‘loose’ görünümlü bol pantolonları sivri burun ayakkabılarla giyerek veya klasik bir smokin takım kullanarak sade ve farklı görünülebilir.