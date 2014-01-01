Nike, Sonbahar 2014 Tech Pack Koleksiyonu

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Nike, Sonbahar 2014 Tech Pack Koleksiyonu’yla günlük yaşam için konfor ve performansı bir arada sunuyor

Nike, Tech Pack Sonbahar 2014 koleksiyonunda, yeniden geliştirilen Tech Fleece tasarımını modern görünümle birleştirerek fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu bir stil ortaya koyuyor. En yeni tekstil teknolojisiyle tasarlanan ürünler sporcular için üstün kuruluk ve koruma sağlıyor. Çevreye duyarlı ve harekete odaklanan koleksiyonun anahtar parçaları arasındaysa kadınlar için tasarlanan Nike Tech Butterfly Jacket ve erkekler için tasarlanan Nike Tech Windrunner IRD yer alıyor. Tech Fleece tasarımlarında harekete odaklanan Nike, bu yaklaşımdan yola çıkarak yeni sezonda gün içerisinde rahat kullanım sağlayan Nike Tech Fleece Butterfly’ı kadınlarla buluşturuyor. Farklı spor ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan tasarım, pamuk jarse kumaşıyla hafiflik ve rahatlığı bir arada sunarak gündelik ihtiyaçlara uygun performans sağlıyor. Oversize kapüşon, dikkat çeken sırt detayı ve asimetrik fermuarıyla maksimum hareket sağlayan tasarım fonksiyonelliğiyle öne çıkarken modern bir stil sunuyor.