Niyazi Erdoğan’ın 2017 Sonbahar/Kış koleksiyon defilesi, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında gerçekleşti.

Niyazi Erdoğan’ın Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonunda ilham kaynağı, grafik tasarımcısı Yurdaer Altıntaş. 2016 yılında Türk Tasarım Danışma Konseyi Onur Ödülüne de layık görülen Yurdaer Altıntaş’ın “Siyah ve Beyaz” serisi koleksiyonun çıkış noktasını oluşturuyor. Grafik tasarımcısının leke arayış serüvenine şahitlik eden koleksiyonda günlük kullanılabilecek tasarımlar ile aktif spor giysileri bir araya geliyor.



Rahat siluetlerin ön planda olduğu koleksiyonda, siyah ve beyaz desenler Altıntaş’ın illüstrasyonlarının izdüşümleri olarak tasarımlara yansırken, paletten sıçramış hissi uyandıran mavi ve sarı renklerle harmanlanıyor. Koleksiyonun en çok dikkat çeken bileşeni denim parçalar ise koleksiyona dinamizm katıyor.

Koleksiyonun kreatif direktörlüğünü Barış Çakmakçı üstlendi. Defilenin koreografisi Akif Oruk’a ait. Podyumda Med-Cezir dizisinin sevilen oyuncusu Ali Aksöz’ün de yürüdüğü defilenin 70’li yılların rock ruhunu yansıtan müzikleri ise yine oldukça ses getirdi.

