O şimdi 40 yaşında!

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Tüm zaman en ikonik modellerinden biri olan Kate Moss, 40 yaşında!

Çalkantılı yaşantısı, sigara, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkları, yarattığı skandallar bir yana; Kate Moss hala dünyanın en aranılan modellerinden biri...



90’lı yıllarda Cindy Crawford ve Naomi Campbell gibi kıvrımlı hatlara sahip ve uzun boylu modeller revaçta iken, Kate Moss ideal model görünümden uzak olan, minyon fiziği, ayrık ön dişleri, elmacık kemikleri ve aşırı zayıflığı ile dikkatleri üzerine çekti. O yıllarda model, siyah-beyaz fotoğraflarla sunulan Calvin Klein reklamları ile tepki topladıysa da bu sayede popülerliği arttı. Tüm dünyada moda ikonu olarak kabul edilen Moss, her ne kadar özel yaşamı yüzünden eleştirilse de milyonlarca hayrana sahip..



İngiliz Daily Mail gazetesi, 16 Ocak 1974 doğumlu olan ve bugün 40 yaşına basan Kate Moss'un, 14 yaşında bir havalimanında keşfedildiği halinden bugüne kadar yaşadığı değişimi yayınladığı fotoğraflarla gösterdi.



İşte Daily Mail'de yayınlanan o fotoğraflar...