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Okul alışverişi

Çantadan ayakkabıya okul ürünleri tüm Sportive mağazalarında ve www.sportive.com.tr’de.
Okulların açılmasına sayılı günlerin kaldığı şu dönemde tüm öğrencileri olduğu kadar aileleri de ihtiyaç listesi tamamlama telaşı sardı. “Tüm markalar, tüm fiyatlar” sloganıyla çeşitli alternatifler sunan Sportive, her yaştan öğrencinin ihtiyaçlarına cevap veren seçenekleriyle yeni öğretim yılına hazır. Kullanışlı, rahat ve renkli modellerin yer aldığı çanta koleksiyonu; ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri için ideal çözümler sunuyor.
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