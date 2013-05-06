Ölçünüzü bulun!

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Doğru sutyen ölçünüzü biliyor musunuz?

Doğru sutyeni seçmek, göğüslerin yer çekimine yenik düşmesini engellemek ve giyilenlerin güzel durmasını sağlamak için çok önemli. Ayrıca alışveriş sırasında daracık kabinlerde onlarca sutyen denemek zorunda olmamak açısından da çok yararlı!



Nasıl ölçeceksiniz?

Elinize bir mezura alın, bluzunuzu ve sutyeninizi çıkartarak bir aynanın karşısına geçin. Mezurayı göğüslerinizin altından, göğüs kafesini çepeçevre saracak şekilde vücudunuza dolayın. Böylece göğüs çevrenizin ölçüsünü bulmuş olacaksınız. Geriye sadece aşağıdaki tabloya bakarak, mezuranın verdiği ölçünün beden karşılığını bulmak kalıyor.

Göğüs altı çevresi Sutyen bedeni

70 cm ve altı 70

71-75 cm arası 75

76-80 cm arası 80

81-85 cm arası 85

86-90 cm arası 90

91-95 cm arası 95

96-100 cm arası 100



Kup ölçünüzü bulun

Şimdi de mezurayı göğüslerinizin üzerinden, yani göğüs uçlarınızdan geçecek şekilde vücudunuza sarın. Mezurada gördüğünüz sayı, bir öncekinden daha büyük olacak. Bu sayıdan göğüs altı çevrenizin ölçüsünü çıkarın.

Eğer aradaki fark…

6.5 cm’den küçükse; kup ölçünüz A

6.5-13 cm arasındaysa; kup ölçünüz B

14-19.5 cm arasındaysa; kup ölçünüz C

19.5-26 cm arasındaysa; kup ölçünüz D

26 cm’den büyükse; kup ölçünüz DD