Doğru sutyeni seçmek, göğüslerin yer çekimine yenik düşmesini engellemek ve giyilenlerin güzel durmasını sağlamak için çok önemli. Ayrıca alışveriş sırasında daracık kabinlerde onlarca sutyen denemek zorunda olmamak açısından da çok yararlı!
Nasıl ölçeceksiniz?
Elinize bir mezura alın, bluzunuzu ve sutyeninizi çıkartarak bir aynanın karşısına geçin. Mezurayı göğüslerinizin altından, göğüs kafesini çepeçevre saracak şekilde vücudunuza dolayın. Böylece göğüs çevrenizin ölçüsünü bulmuş olacaksınız. Geriye sadece aşağıdaki tabloya bakarak, mezuranın verdiği ölçünün beden karşılığını bulmak kalıyor. Göğüs altı çevresiSutyen bedeni
70 cm ve altı 70
71-75 cm arası 75
76-80 cm arası 80
81-85 cm arası 85
86-90 cm arası 90
91-95 cm arası 95
96-100 cm arası 100
Kup ölçünüzü bulun Şimdi de mezurayı göğüslerinizin üzerinden, yani göğüs uçlarınızdan geçecek şekilde vücudunuza sarın. Mezurada gördüğünüz sayı, bir öncekinden daha büyük olacak. Bu sayıdan göğüs altı çevrenizin ölçüsünü çıkarın. Eğer aradaki fark… 6.5 cm’den küçükse; kup ölçünüz A
6.5-13 cm arasındaysa; kup ölçünüz B
14-19.5 cm arasındaysa; kup ölçünüz C
19.5-26 cm arasındaysa; kup ölçünüz D
26 cm’den büyükse; kup ölçünüz DD