Onu facebook'undan tanı!

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Son günlerin yeni trendi, facebook’tan karakter analizi!

Statünüzü güncellemek, beğendiğiniz videoları paylaşmak, arkadaşlarızın doğum günlerini kutlamak, insanları röntgenlemek, en “yeni!” fotoğraflarınızı yüklemek ve oyun oynamak... facebook’tan tüm anladığınız bu mu? Oysa, hoşlandığınız kişi başta olmak üzere, pek çok tanıdığınızın karakterini facebook’tan tahlil edebilirsiniz... İşte Carol Tuttle’dan size ipuçları..



Profil fotoğrafı ne anlama geliyor?

• Birinin profil fotoğrafını yargılamadan önce, onun facebook’u ne için kullandığını göz önüne almak gerekiyor. Bazıları iş amaçlı, bazıları eğlence, bazıları da eski dostlarıyla iletişimde olabilmek için kullanır. Eğer bir erkek sıkıcı bir profil resmine sahipse-örneğin takım elbiseli- bu, onun sıkıcı biri olduğu anlamına gelmeyebilir. Belki de sadece, patronunu “arkadaş” listesine katmak istiyor… Kısacası kadınlara değil, kariyerine oynuyor! E, bu da sizin açınızdan kötü bir şey sayılmaz!

• Fotoğrafında, elinde içkisiyle, gece aleminde mi? Bu tip bir fotoğraft a, ayrıntıları göz önüne almak gerekiyor... Örneğin, arka fonda kızlar varsa, sadece eğlenmeyi değil, çapkınlık yapmayı da seviyor olabilir! Özetle, bu adam henüz evlilik müessesesi için yeterli olgunluğa erişememiş. Ama bir “looser” havası varsa, “Partiden partiye koşuyorum, çünkü acayip yalnızım” demek istiyor olmalı...

• Köpek besleyen bir erkeğe hangi kadın sempati duymaz ki? (Elbette köpekleri sevmeyen bir kadın; ama konumuz şimdi bu değil!) Fakat son 10 profil fotoğrafının ‘Karabaş’ıyla olup olmaması, bu maddenin kara kutusu! Diğer fotoğraf özneleri de, fotoğrafl arın içinde dengeli bir şekilde yerini almalı… Sadece dört bacaklı arkadaşları değil!

• Bir ünlü ile poz vermiş olması, herkese sempatik gelmeyebilir, fakat akıllıca bir hareket. İlgi alanlarını bildirmek istiyor olabilir!



Fotoğraf albümü onun için ne diyor?

Fotoğraf albümlerini incelemek, onun karakter fotoğrafını çıkartmanıza yardımcı olabilir. Bir kere her şeyden önce, fotoğraf seçmek, yüklemek ve tag’lemek için vakit hacıyor. Seyahat fotoğrafl arı, onun gezmeyi ne kadar sevdiğini, kardeşinin çocuğuyla olan fotoğrafı ailesine ne kadar bağlı olduğunu, arkadaşının düğün fotoğrafı arkadaşlarına verdiği önemi gösteriyor. Eğer daha çok arkadaş grubuyla fotoğrafları varsa, bu, onun diğer insanlarla olan iletişiminin kuvvetli olduğu anlamına geliyor.

