Son günlerin yeni trendi, facebook’tan karakter analizi!
Statünüzü güncellemek, beğendiğiniz videoları
paylaşmak, arkadaşlarızın doğum
günlerini kutlamak, insanları röntgenlemek,
en “yeni!” fotoğraflarınızı yüklemek
ve oyun oynamak... facebook’tan tüm anladığınız
bu mu? Oysa, hoşlandığınız kişi
başta olmak üzere, pek çok tanıdığınızın karakterini
facebook’tan tahlil edebilirsiniz... İşte Carol Tuttle’dan
size ipuçları..
Profil fotoğrafı ne anlama geliyor?
• Birinin profil fotoğrafını yargılamadan önce, onun
facebook’u ne için kullandığını göz önüne almak gerekiyor.
Bazıları iş amaçlı, bazıları eğlence, bazıları da eski
dostlarıyla iletişimde olabilmek için kullanır. Eğer bir
erkek sıkıcı bir profil resmine sahipse-örneğin takım elbiseli-
bu, onun sıkıcı biri olduğu anlamına gelmeyebilir.
Belki de sadece, patronunu “arkadaş” listesine katmak istiyor… Kısacası
kadınlara değil, kariyerine oynuyor! E, bu da sizin açınızdan
kötü bir şey sayılmaz!
• Fotoğrafında, elinde içkisiyle, gece aleminde mi? Bu tip bir fotoğraft
a, ayrıntıları göz önüne almak gerekiyor... Örneğin, arka fonda
kızlar varsa, sadece eğlenmeyi değil, çapkınlık yapmayı da seviyor
olabilir! Özetle, bu adam henüz evlilik müessesesi için yeterli olgunluğa
erişememiş. Ama bir “looser” havası varsa, “Partiden partiye
koşuyorum, çünkü acayip yalnızım” demek istiyor olmalı...
• Köpek besleyen bir erkeğe hangi kadın sempati duymaz ki? (Elbette
köpekleri sevmeyen bir kadın; ama konumuz şimdi bu değil!) Fakat
son 10 profil fotoğrafının ‘Karabaş’ıyla olup olmaması, bu maddenin
kara kutusu! Diğer fotoğraf özneleri de, fotoğrafl arın içinde dengeli
bir şekilde yerini almalı… Sadece dört bacaklı arkadaşları değil!
• Bir ünlü ile poz vermiş olması, herkese sempatik gelmeyebilir, fakat
akıllıca bir hareket. İlgi alanlarını bildirmek istiyor olabilir!
Fotoğraf albümü
onun için ne diyor?
Fotoğraf albümlerini incelemek, onun karakter fotoğrafını
çıkartmanıza yardımcı olabilir. Bir kere her şeyden önce, fotoğraf
seçmek, yüklemek ve tag’lemek için vakit hacıyor. Seyahat
fotoğrafl arı, onun gezmeyi ne kadar sevdiğini, kardeşinin çocuğuyla
olan fotoğrafı ailesine ne kadar bağlı olduğunu, arkadaşının düğün
fotoğrafı arkadaşlarına verdiği önemi gösteriyor. Eğer daha çok
arkadaş grubuyla fotoğrafları varsa, bu, onun diğer insanlarla olan
iletişiminin kuvvetli olduğu anlamına geliyor.