Koton, 2016 İlkbahar-Yaz sezonunda özgür, iyimser, romantik ama bir o kadar da iddialı...

’An Optimist Spring Escape’ teması ile hazırlanan Koton 2016 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen lansman ile tanıtıldı. Lansmanın ev sahipliğini Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Koton Tasarım Direktörü Isham Sardouk yaptı. Lansmana, Koton’un Kreatif Danışmanları Başak Kocabıyıkoğlu ve Defne Kocabıyıkoğlu başta olmak üzere moda dünyasının önemli isimleri katıldı.

Koton kadını özgür, iyimser ve romantik

Koton 2016 İlkbahar-Yaz Kadın Koleksiyonu, bu sezon son derece özgür, iyimser ve romantik. İddialı şehir kadınını hayal ederek hazırlanan tasarımlar, iyimser bir ilkbahar-yaz kaçamağı sunuyor.





Uzak diyarlarda özgür bir kaçamak: Koton Ole;

Koton bu sezon Ole kızını uzak diyarlarda özgür, eğlenceli, müzik, doğa ve güneş dolu bir İlkbahar-Yaz kaçamağına davet ediyor. Koleksiyonda denim, uçuşan dokular, püsküller, fırfır ve volanlar, ince kotonlar dikkat çekiyor.

Hem iş hem de oyun zamanı

Koton 2016 İlkbahar-Yaz Erkek Koleksiyonu; bu yaz ‘iş’ ve ‘oyun’u günlük hayatında buluşturan bir şehir erkeğinin gardırobunu baştan yaratıyor. Koleksiyon lacivert, beyaz, gökyüzü mavisi, bej, zeytin, kahve ve tütün tonları ile sezona giriş yapıyor. Koleksiyonun detay tonları arasında ayrıca ahududu ve yeşil de göze çarpıyor.

Koton Kids ile mutlu bir yaz

Koton Kids 2016 İlkbahar- Yaz Koleksiyonu’nda kızlarda sarı, şeker pembesi, tatlı mavi ve beyaz renkleri koleksiyonun ana renk paletini oluştururken, erkeklerde ise beyaz, aqua, lacivert ve gökyüzü mavisi kullanılıyor.





Egzotik bir havuz partisine hazır mısınız?

Koton Beachwear 2016 İlkbahar- Yaz Koleksiyonunun anahtar parçalarına bu sezon uzun yaz elbiseleri ve kaftanlar da eşlik ediyor ve iddialı bir plaj şıklığı yaratıyor.

Koton Lingerie: Romantik ve duygusal

Koton Lingerie 2016 İlkbahar- Yaz Koleksiyonu romantik ve duygusal tasarımları ile dikkat çekiyor. Koleksiyonda gelinler için özel olarak hazırlanmış beyaz dantel gelin setleri bu sezonun dikkat çeken parçalarını oluşturuyor.





Koton Baby’de öncelik bebeklerimizin sağlığı

Sağlıklı kumaşlarla tasarlanıp özel olarak test edilen Koton Baby'de, canlı renklerin ve neşeli desenlerin yer aldığı tasarımlar, bu sezon da bebekleri rahat ve mutlu hissettirmek için özenle hazırlanıyor.

Koton Plus’dan her tarza özel

Keskin şekillerin, geometrik çizgilerin ve sert kesimlerin ön planda olduğu, siyahtan pudraya tüm pastel renkleri içeren Monumental Geo yelpazesi; Koton Plus kadınlarına rahatlığı şıklıkla birleştiren birbirinden kullanışlı bluz ve pantolonlar sunarken; etnik desen tutkunları için hazırladığı 70’s Indigo Traveler’s ile hippie ve boho referansların çizgileri ön plana çıkarıyor.

Dilek Hanif for Koton

Dilek Hanif’in en özel tasarımları Dilek Hanif for Koton Koleksiyonu altında 2016 İlkbahar-Yaz sezonunda da moda tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Dilek Hanif’in zarif çizgisini taşıyan tasarımlar, yeni sezonda da iddiasını koruyor.