Özgür ve renkli adımlar

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Nike'ın yeni modelleri sporu eğlenceye dönüştürüyor.

Nike Free, koşu ve antrenman serisine eklenen 5 yeni modelle yaza özgür adımlarla girmek isteyenler için rengarenk alternatifler sunuyor. Çıplak ayakla spor yapma deneyimi yaşatan Free teknolojisine sahip ayakkabılar, ayağın doğal hareketine uyum sağlayarak, normal ayakkabılarla çalışmayan kasları çalıştırıyor ve ayakları güçlendiriyor. Madalyalı profesyonel sporcular, antrenörler, tasarımcı ve bilim insanlarının katkılarıyla geliştirilen Nike Free teknolojisi sunduğu esnek ve hafif yapısıyla sporu eğlenceye dönüştürüyor.