Pudra ve beyaz tonlarının kraliçesi, romantik tasarımların başkahramanlarından biri olan Özlem Süer’le moda, stil, yeni sezon ve Suadiye’deki mağazasını konuştuk.
Yazı: Sinem Gürleyük
Moda üzerine akademik kariyere sahip biri olarak sizce 'moda ile ilgilenmek' yetenek ve ruh mu yoksa eğitim mi gerektirir? Sanatın her dalı; merak, heyecan ve ruh gerektirir… Yaratma anındaki coşku, karmaşa, gel-gitlerden oluşan sancılı süreç, ruh olmazsa olmaz. Yeteneği doğru yönlendirmek ve gelişim sürecini artırmak ise, mümkün olabiliyorsa eğitim sayesinde beslenen ve yükselme yaratan bir süreç. Aşık olduğum mesleği, eğitimini alarak yaşama şansına sahip bir moda tasarımcısı olarak, hala da keyifle yürüttüğüm akademisyenlik görevimden kaynaklı deneyimlerim sebebiyle, en yüksek doğuştan yeteneklere dahi eğitimin çok farklı perspektifler kattığına inanıyorum.
Peki, stil mi moda mı? Bir moda tasarımcısından belki de beklenmeyen bir yanıt olacak ama; öncelikli olarak ‘stil’ diyorum. Stilinizi ana akım olmayan, sizden izler taşıyan ‘moda’ ile bütünlediğinizde her şey dört dörtlük oluyor.
Sizce sezon trendleri bir kadının giyim tarzını ne kadar etkilemeli? Farklı zevklerden pek çok giyim tarzına etkili bir gusto katacak bir sezon açıldı. Eklektik, egzotik, durağan sıcak yaz günlerinden izler taşıyan parçalar, dinamik şehir hayatına yönelik iddialı kesimler ve mimari formlar, Andy Warhol ilhamlı baskılardan jet-set hayat yaşayan kadınlara kadar uzanan pek çok farklı tema arasından eminim ki her kadın kendi tarzına uygun bir şeyler bulabilir. Benim tavsiyem trendleri ellerindeki parçalarla birleştirip, stillerine minik dokunuşlar yaparak, kendilerine özel bir sezon yaratıp tadını çıkarmaları.
Geçmiş sezondan bu yaza transfer olan neler var? Sarı ve zümrüt yeşili, kabile tarzı kolyeler, ihtişamlı aksesuarlar, zımbalı sandaletler, hippi saç bantları, hayvan desenli-baskılı üstler, baskılı ipek pijama pantolonlar, peplum, drape, safari-çöl temalı tüm ürünler, floral desenler, tropik kuş baskıları, transparan üstler, kruvaze diz altı elbiseler, neon renkler, püsküller-saçaklar ve tığ örgüsü elbiseler geçmiş sezonlardan süregelen akımlar, tüm zamanların favorileri olacaklar bence.
Kadınlar giyim konusunda en çok nerede hata yapıyor sizce? Biz kadınlar tasarım ve moda konusunda heyecanlıyız… Hata yapıyoruz diyemem ancak tam bizlik bir tasarım gördüğümüzde ilk sahip olan biz olmalıyız, onu kaçırmamamız
gerektiği düşüncesiyle heyecana kapılıyoruz.