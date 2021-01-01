New York Moda Haftası’ndan ilham alan Pantone Renk Enstitüsü'ndeki ekip her sezon olduğu gibi Pantone Moda Renk Eğilimi Raporu'nu bu yıl da yayınladı. Biz hem 2020 kışının renklerinden bahsedeceğiz hem de gelecek yazın popüler renklerini açıklayacağız, hazır mısınız?

Pantone Renk Enstitüsü uzmanlarına göre, bu kış klasik renkler ön planda olacak. Tabii geçtiğimiz yıl yapılan moda haftalarından sonra pandemi başlayınca, artık sokak stili yerine ev konforuna uygun ürünleri tercih edeceğimizi kimse hayal etmiyordu. Şimdi renk modasının hiçbir yere gittiği yok ama bunları eve uydurmanın gerekli olduğu günler yaşıyoruz.

Zamansız, yaratıcılığa teşvik eden renkler hem sıcak hem soğuk kontrastıyla dikkat çekiyor hem de her beğeniye uygun görünüyor.





Parlak bir sonbahar portakal rengi olan amberglow, kendine güveni ve yaratıcılığı ortaya çıkarırken; samba, enerjinizi yükseltme gücüne sahip.





Sandstone ise bildiğimiz ve o çok sevdiğimiz kumtaşının ta kendisi. Özellikle dekorasyonda rustik bir hava yaratmak için bu rengi kullanabilirsiniz. Klasik maviyse, zaten 2020’nin rengiydi. Tam da huzur ve sakinlik istediğimiz zamanlarda klasik mavi yardımımıza koşacak.





Sarı ve yeşilin en parlak karışımı olan green sheen, iştahı kabartırken; rose tan rahatlama hissi veriyor. Kış renklerinden Ultramarine green, doğayla iç içe bir özgüven hissini veriyor.





Ancak evde ya da kombinlerinizde daha ağır ve güçlü bir duruş isterseniz o zaman adresiniz fired brick olmalı.

2021 YAZININ RENKLERİ NELER OLACAK?

Pantone’nin gözlemleriyle New York Moda Haftası’ndan çıkarılan yaz renkleri, cıvıl cıvıl ve şimdiden sıcak havanın, tatilin ve eğlencenin çağrışımını yapıyor.





Sıcacık his veren ilk renk, altın portakal gibi canlı ama mat bir tondaki marigold ve sonsuzluğun sembolü gibi görünen açık havalardan ilham alan gök mavisi şık bir kombinde kontrast yaratacak bir ikili.





Yazın o bronz haline en uygun diğer renk de Burnt Coral denilen, geçtiğimiz yıllarda yine trend olan mercan renginin biraz daha keskin hali. Mint ise o çok sevdiğimiz tazelik hissinin kaynağı!





Rust denilen pas rengiyse zıtlıklardan hoşlananlar için ilkbaharın tonları yerine sonbahar tonlarını alternatif olarak sunuyor. Gelecek yaz, kendini ifade etmek için en uygun zaman gibi görünüyor! Illuminating ise eğlenceli, canlı ve kalabalık arkadaş grubunuzla yapacağınız, o çok özlediğiniz buluşmalara en uygun renk!