Kimi geçmiş sezonlardan miras dikkat çekici havasıyla bizi ışıldatmaya hazır!
Moda çok çabuk
değişiyor! Belki,
bizim de onda
sevdiğimiz şey
tam da bu;
özgürlüğü. Tam gardırobumuzu kışa
göre düzenlerken, birden modacılar yeni
sezon fikirleriyle karşımıza çıkıveriyorlar.
Dönme dolap gibi bizi moda dünyasının
ve trendlerin içinde döndürdükçe
döndürüyorlar. Şimdi yine önümüzdeki
sezon için harekete geçmenin zamaını
geldi. En azından ‘level 1’ olarak, trendleri
öğrenmek gerek. Ancak bu cıvıltılı stil,
renk ve doku dönme dolabı içinde
kaybolmamaya da dikkat edin.