Pek yakında vizyona girecek trendler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kimi geçmiş sezonlardan miras dikkat çekici havasıyla bizi ışıldatmaya hazır!

Moda çok çabuk değişiyor! Belki, bizim de onda sevdiğimiz şey tam da bu; özgürlüğü. Tam gardırobumuzu kışa göre düzenlerken, birden modacılar yeni sezon fikirleriyle karşımıza çıkıveriyorlar. Dönme dolap gibi bizi moda dünyasının ve trendlerin içinde döndürdükçe döndürüyorlar. Şimdi yine önümüzdeki sezon için harekete geçmenin zamaını geldi. En azından ‘level 1’ olarak, trendleri öğrenmek gerek. Ancak bu cıvıltılı stil, renk ve doku dönme dolabı içinde kaybolmamaya da dikkat edin.



