Kocaman bir kadın olduğumuzda dahi pembeden vazgeçmedik.
Anne karnında başlıyor pembeyle tanışıklığımız.
Daha cinsiyetimiz belli olur
olmaz, bu renkle tanımlanıyoruz. Kimliğimiz,
odamız, kıyafetlerimiz pembenin
tonları arasında geziniyor. Biz bu renge gözlerimizi
açıyoruz… Biraz büyüdüğümüzde prenses
masalları giriyor hayatımıza. Sarı saçlı, pembe kabarık elbiseli
prensesler... Büyüdüğümüzde en çok olmak istediğimiz şey; onlar
gibi olmak ve bir prens bulup evlenerek mutlu sona ulaşmak.
Sonra büyüyüp genç bir kadın oluyoruz. Pembe oyuncaklar ve masallar
hayatımızdan çıkıyor. Ama pembeden tamamen vazgeçmiyoruz.
Bazılarımız, büyümeyen bir kız çocuğu gibi dolaşıyor; koltuğumuzdan
duvarımıza evimizi pembeye boğuyor, cep telefonu ve
laptop’u dahi pembe olanından seçiyoruz!
Dış dünyamıza bu şekilde yansıyan pembeden bir şekilde
sıyrılabiliyoruz, peki ya iç dünyamızdaki etkilerine
ne demeli? Psikolog Ferahim Yeşilyurt’a göre bakın
çocukluğumuzda maruz kaldığımız pembe istilası nelere
yol açıyor: “Oyuncaklar arasında cinsel kimliğini
keşfetmeye çabalayan çocuk, zamanla oyuncaklardaki
gibi bir dünya yaratma çabasına girebiliyor. Bir yandan
pembe, zayıf Barbie’lerle oynarken, bir yandan da ileride
pembe panjurlu yuva hayallerini şekillendirmeye
başlıyor.”
Yani büyüyüp genç bir kadın olduğumuzda dahi pembe
bir yuva ve Barbie bebekler gibi görünme imajı kafamızdan
silinmiyor. Erkekler de mavi renkle tanışıyorlar
ama bu renk onlarda bir alışkanlığa ya da fetişe dönüşmüyor.
Onlar büyüdüklerinde bu rengi terk ediyorlar.