Pembe ne kadar masum?

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Kocaman bir kadın olduğumuzda dahi pembeden vazgeçmedik.

Anne karnında başlıyor pembeyle tanışıklığımız. Daha cinsiyetimiz belli olur olmaz, bu renkle tanımlanıyoruz. Kimliğimiz, odamız, kıyafetlerimiz pembenin tonları arasında geziniyor. Biz bu renge gözlerimizi açıyoruz… Biraz büyüdüğümüzde prenses masalları giriyor hayatımıza. Sarı saçlı, pembe kabarık elbiseli prensesler... Büyüdüğümüzde en çok olmak istediğimiz şey; onlar gibi olmak ve bir prens bulup evlenerek mutlu sona ulaşmak.



Sonra büyüyüp genç bir kadın oluyoruz. Pembe oyuncaklar ve masallar hayatımızdan çıkıyor. Ama pembeden tamamen vazgeçmiyoruz. Bazılarımız, büyümeyen bir kız çocuğu gibi dolaşıyor; koltuğumuzdan duvarımıza evimizi pembeye boğuyor, cep telefonu ve laptop’u dahi pembe olanından seçiyoruz!



Dış dünyamıza bu şekilde yansıyan pembeden bir şekilde sıyrılabiliyoruz, peki ya iç dünyamızdaki etkilerine ne demeli? Psikolog Ferahim Yeşilyurt’a göre bakın çocukluğumuzda maruz kaldığımız pembe istilası nelere yol açıyor: “Oyuncaklar arasında cinsel kimliğini keşfetmeye çabalayan çocuk, zamanla oyuncaklardaki gibi bir dünya yaratma çabasına girebiliyor. Bir yandan pembe, zayıf Barbie’lerle oynarken, bir yandan da ileride pembe panjurlu yuva hayallerini şekillendirmeye başlıyor.”



Yani büyüyüp genç bir kadın olduğumuzda dahi pembe bir yuva ve Barbie bebekler gibi görünme imajı kafamızdan silinmiyor. Erkekler de mavi renkle tanışıyorlar ama bu renk onlarda bir alışkanlığa ya da fetişe dönüşmüyor. Onlar büyüdüklerinde bu rengi terk ediyorlar.

