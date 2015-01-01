Performansım stilimdir diyen ASICS ve Niyazi Erdoğan’ın işbirliği moda ve sanat dünyasının ünlü isimlerini The Vault’ta düzelenen partide buluşturdu. Partiye Eda Taşpınar, Onur Baştürk, Tanju Babacan, Tanem Sivar, Yonca Tokbaş, Özlem Kaya, Simay Bülbül, Hakan Öztürk, Sibel Tüzün gibi ünlü isimler katıldı.





Performansı stille buluşturan ASICS, ünlü tasarımcı Niyazi Erdoğan ile özel bir proje için bir araya geldi. İşbirliği, The Vault Karaköy’de düzenlenen bir partiyle kutlandı.ASICS’in İlkbahar – Yaz sezonu ayakkabı modelleri ve Niyazi Erdoğan’ın ASICS’ten ilham alarak hazırladığı 16 parçalık özel kapsül koleksiyonun tanıtıldığı partiye Eda Taşpınar, Onur Baştürk, Tanju Babacan, Tanem Sivar, Yonca Tokbaş, Özlem Kaya, Simay Bülbül, Hakan Öztürk, Sibel Tüzün gibi moda ve sanat dünyasından ünlü isimler de katıldı.Partide ASICS’in yeni sezon ayakkabıları ve Niyazi Erdoğan’ın kapsül koleksiyon tasarımlarını giyen dansçılar sürpriz bir performansla davetlilere keyifli anlar yaşattı.Mor, kodak sarısı, mavi, lacivert ve bordonun hakim olduğu koleksiyonda esneyebilen ve dikişsiz kumaşlar kullanıldı. Performansı stille buluşturan kapsül koleksiyonda Niyazi Erdoğan, ASICS Tiger logosunu kendine göre yorumlayarak özel bir desen de oluşturdu. Günlük yaşamın içinde kullanabilecek16 parçadan oluşan kapsül koleksiyondaki her ürünü bir diğeriyle kombine etmek de mümkün.ASICS işbirliğinin tasarım aşamasında ASICS ayakkabılarını ayağından çıkaramadığını söyleyen Niyazi Erdoğan, “Hayat bir performans. Şehrin temposunda oradan oraya savrulurken stilimizden de vazgeçmek istemiyoruz. ASICS ile stilimizden ödün vermeden performansımızı gösterebiliyoruz. 2015 İlkbahar-Yaz sezonu ayakkabılarının renklerini ve modellerini görünce heyecan duydum. Tüm çalışmalarıma ilham veren 'Form fonksiyonu takip eder' mottosuyla bu kapsül koleksiyonu hazırladım.” diyor.