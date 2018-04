Plaj şıklığı

U.S. Polo Assn. yaz koleksiyonu...

U.S. Polo Assn. 2013 Yaz Koleksiyonu’nu, bikini, mayo ve havlularla sporunun şıklığını havuz ve plajlara taşıyor. U.S. Polo Assn. çabuk kuruyan kırmızı, lacivert ve beyaz ağırlıklı bikini ve mayolarıyla plaj modasına farklı bir boyut kazandırıyor. Koleksiyonda öne çıkan lacivert bikini yandan altın zincir detayları ile göz doldururken altın kopçalı kırmızı yüzücü mayosu markanın rahatlığa verdiği önemi yansıtıyor. U.S. Polo Assn.’in birbirinden renkli plaj havluları ve çantaları da bikini ve mayoları tamamlıyor.