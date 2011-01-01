Podyumdan mağazaya

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Açık renkte gömlekler, romantik danteller, çiçek çiçek bluzlar...

Limon sarısı yazın vazgeçilmezi olmaya aday. Diz üzerinde biten bir etekle hem kusurlarınızı kapatabilir hem çok şık görünebilirsiniz.



Pantolonlar renklendi; mavi, kırmızı, yeşil, sarı... Ama bu canlı tonlar sizin için çok iddialıysa, tercihinizi pudra tonlarından yana kullanabilirsiniz.



Bacaklarına güvenenler tabii ki mini etek ve elbiselerle geçiriyor sıcak günleri. Açık tonlarda seçeceğiniz kolsuz bir model, hem işte hem de yaz akşamlarında hayatınızı kurtarabilir.



Örgü, 2011’e damgasını vurdu! Kış boyu kendisini her yerde gördük... Yaz, kıştan geri kalır mı? Mevsime uygun örgü modeller çok şık.



Giydiğinizde hareketlerinizi kontrol etmek zorunda olmayacağınız uzun etekler, özellikle tatilde, gece gezmelerinde çok işinize yarayabilir.