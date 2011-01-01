Podyumdan mağazaya
Açık renkte gömlekler, romantik danteller, çiçek çiçek bluzlar...
Limon sarısı yazın vazgeçilmezi
olmaya aday. Diz üzerinde biten bir
etekle hem kusurlarınızı kapatabilir
hem çok şık görünebilirsiniz.
Pantolonlar renklendi; mavi, kırmızı,
yeşil, sarı... Ama bu canlı tonlar sizin
için çok iddialıysa, tercihinizi pudra
tonlarından yana kullanabilirsiniz.
Bacaklarına
güvenenler tabii
ki mini etek ve
elbiselerle geçiriyor
sıcak günleri.
Açık tonlarda
seçeceğiniz kolsuz
bir model, hem
işte hem de yaz
akşamlarında
hayatınızı
kurtarabilir.
Örgü, 2011’e damgasını
vurdu! Kış boyu
kendisini her yerde
gördük... Yaz, kıştan
geri kalır mı?
Mevsime uygun örgü
modeller çok şık.
Giydiğinizde
hareketlerinizi
kontrol etmek
zorunda
olmayacağınız uzun
etekler, özellikle
tatilde, gece
gezmelerinde çok
işinize yarayabilir.